Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൊയിലാണ്ടിയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 2:15 PM IST

    കൊയിലാണ്ടിയിൽ യു.ഡി.എഫുമായി ചേര്‍ന്ന് സി.പി.എം മുന്‍ ഏരിയാ സെക്രട്ടറി രക്ഷാധികാരിയായ സംഘടന

    text_fields
    bookmark_border
    കൊയിലാണ്ടിയിൽ യു.ഡി.എഫുമായി ചേര്‍ന്ന് സി.പി.എം മുന്‍ ഏരിയാ സെക്രട്ടറി രക്ഷാധികാരിയായ സംഘടന
    cancel
    camera_alt

    എൻ.വി ബാലകൃഷ്ണൻ

    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുൻ സി.പി.എം നേതാവും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ എൻ.വി ബാലകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംഘടന യു.ഡി.എഫുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് മത്സര രംഗത്തിറങ്ങുന്നു.

    മുൻ സി.പി.എം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ടി.വി ചർച്ചകളിലും മറ്റും കടുത്ത സി.പി.എം വിമർശകനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എൻ.വി ബാലകൃഷ്ണൻ രക്ഷാധികാരിയായ ‘മാനവികം’ സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് യു.ഡി.എഫ് പിന്തുണയിൽ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയിലേക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സര രംഗത്തിറക്കുന്നത്.

    നഗരസഭയിലെ 28 (വരകുന്ന്), 29 (കുറുവങ്ങാട്) വാര്‍ഡുകളാലാണ് യു.ഡി.എഫ് ബാനറിൽ മാനവികം മത്സരിക്കുന്നത്. മാനവികം സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി. ബീന വരകുന്ന് വാര്‍ഡിലും, ട്രഷറർ എന്‍.വി. മുരളി കുറുവങ്ങാട് വാർഡിലും സ്ഥാനാർഥിയാകും.

    കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ മുൻ ചെയർപേഴ്സൺ കെ. ശാന്തയുടെ ഭർത്താവായ എൻ.വി ബാലകൃഷ്ണൻ, സി.പി.എമ്മിലെ വിഭാഗീയതിൽ വി.എസ് അച്ചുതാനന്ദൻ വിഭാഗം നേതാവായിരുന്നു.

    കാലങ്ങളായി ഇടതു മുന്നണി ഭരിക്കുന്ന കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയില്‍ എൽ.ഡി.എഫിന് 25 സീറ്റാണ് ഉള്ളത്. പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള യു.ഡി.എഫിന് 16 സീറ്റുകളും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UDFCPMNV BalakrishnanKerala Local Body Election
    News Summary - former CPM area secretary has joined hands with the UDF in Koyilandy
    Similar News
    Next Story
    X