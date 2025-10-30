Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസോളാ‌ർ ഫെൻസിങ്ങുകൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 7:18 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 7:18 PM IST

    സോളാ‌ർ ഫെൻസിങ്ങുകൾ തകരാറിലായാൽ ഇനി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തന്നെ നന്നാക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയായി; വിജയിച്ചാൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കും
    സോളാ‌ർ ഫെൻസിങ്ങുകൾ തകരാറിലായാൽ ഇനി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തന്നെ നന്നാക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ വനാതിർത്തികളിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാ‌ർ ഫെൻസിങ്ങുകൾ തകരാറിലായാൽ ഇനി വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ തന്നെ നന്നാക്കും. ഇതിനുള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശീലനം പൂർത്തിയായി. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്. അദ്യഘട്ടമായി 1500 പേർക്കാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്. ഇവർ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലെയും ജീവനക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കും.

    സ്റ്റേഷനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ടൂൾ റൂമുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഫെൻസിങ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കാൽനടയായി പട്രോളിങ് നടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ തകരാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം സ്മാർട്ട് ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിക്കും. നോർത്ത് വയനാട് ഡിവിഷനിൽ ഇതിനുള്ള പരീക്ഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിജയിച്ചാൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കും.

    സംസ്ഥാനത്ത് 4500 കിലോമീറ്റർ ഫെൻസിങ് സ്ഥാപിച്ചാൽ വന്യജീവി ആക്രമണത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഇതിൽ 2500 കിലോമീറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ ഫെൻസിങ്ങുണ്ട്. 800 കിലോമീറ്ററിൽ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബാക്കി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala Forest DepartmentSolar Fencing
    News Summary - forest department employees will repair solar fencing
    Similar News
    Next Story
    X