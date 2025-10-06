Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 9:04 AM IST

    വനാതിർത്തി നിർണയം പൂർത്തിയായില്ല; 840 കി.മി. ജണ്ട ബാക്കി

    വനാതിർത്തി നിർണയം പൂർത്തിയായില്ല; 840 കി.മി. ജണ്ട ബാക്കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​നം കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ​യും ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലെ​യും പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ സി.​എ.​ജി ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യി​ട്ടും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യം ​ഇ​നി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ല്ല. വ​നം കൈ​യേ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ ജ​ണ്ട (അ​തി​ർ​ത്തി ​ക​ല്ലു​ക​ൾ) കെ​ട്ടി അ​തി​ർ​ത്തി വേ​ർ​തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി ഇ​നി​യും ബാ​ക്കി​യാ​ണ്. വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 840.6425 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മാ​ണ്​ ജ​ണ്ട​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ആ​കെ​യു​ള്ള 11,554.74 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​ 10,714.0975 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച്​ ജ​ണ്ട കെ​ട്ടി​യ​ത്. നാ​ലു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 9,441 ജ​ണ്ട​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    വ​നം കൈ​യേ​റ്റം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം വ​ന​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ഭൂ​മി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ജ​ണ്ട കെ​ട്ട​ൽ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​ല നി​ക്ഷി​പ്ത വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ.​എ​ഫ്.​എ​ൽ ആ​യി വി​ജ്ഞാ​പ​നം ചെ​യ്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും കേ​സു​ക​ൾ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി. പ​ല കേ​സു​ക​ളി​ലും ത​ൽ​സ്ഥി​തി തു​ട​രാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ വി​ധി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ മാ​ത്ര​മേ സ​ർ​വേ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

