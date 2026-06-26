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    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Jun 2026 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jun 2026 11:36 PM IST

    വനമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി

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    വനമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി
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    കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വിലങ്ങാട് വാളൂക്ക് വനമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി. വനംവകുപ്പും നാട്ടുകാരും നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. വനത്തിൽനിന്നും വെളിച്ചവും ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    വയനാട് മലനിരകളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വനമേഖലയാണിത്. കുടുങ്ങിയത് മൂന്നുപേരാണെന്നും രണ്ട് ബൈക്കുകളിലായാണ് ഇവർ എത്തിയതെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. വനംവകുപ്പ് മൂന്ന് സംഘങ്ങളായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

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    TAGS:Kerala PoliceyouthFoundSearchKerala forestfire and rescue servicesforest area
    News Summary - Youths trapped in forest area found
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