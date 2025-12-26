Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    26 Dec 2025 10:12 PM IST
    26 Dec 2025 10:12 PM IST

    വിചാരണ നേരിടുന്ന വിദേശികളെ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ തടഞ്ഞുവെക്കാനാവില്ല -ഹൈകോടതി

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​ം
    വിചാരണ നേരിടുന്ന വിദേശികളെ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ തടഞ്ഞുവെക്കാനാവില്ല -ഹൈകോടതി
    കൊ​ച്ചി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ളെ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ജാ​മ്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ എ​തി​രാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. വ്യാ​ജ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി ആ​പ്പി​ൾ ബ​റു​വ (26), വി​ചാ​ര​ണ തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ കൊ​ല്ലം കൊ​ട്ടി​യ​ത്തെ ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യു​ടെ വ്യ​വ​സ്ഥ നീ​ക്കം​ചെ​യ്താ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് കൗ​സ​ർ എ​ട​പ്പ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ മു​ഖേ​ന വ്യാ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ജ്യം വി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.വ​ലി​യ​തു​റ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ചാ​ര​ണ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​വ​രെ ത​ട​ങ്ക​ൽ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​വ​സ്ഥ​വെ​ച്ചു. ഇ​ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര​ജി. ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും സ​ഞ്ചാ​ര​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ത​ട​യു​ന്ന​ത് മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ വാ​ദി​ച്ചു.

    വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ രാ​ജ്യം വി​ട​രു​തെ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മ​മെ​ങ്കി​ലും ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​ശേ​ഷ​വും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്ത​സ്സോ​ടെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഇ​ത് ജാ​മ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നും എ​തി​രാ​ണ്. മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ന്നെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നെ കേ​ട്ട് ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​ന​കം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് റീ​ജ​ന​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി ഹ​ര​ജി തീ​ർ​പ്പാ​ക്കി.

