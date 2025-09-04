Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    4 Sept 2025 9:59 PM IST
    Updated On
    4 Sept 2025 9:59 PM IST

    എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഏ​ഴ് കു​പ്പി വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​വും പണവും പിടികൂടി

    കൊ​ര​ട്ടി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ചി​റ​ങ്ങ​ര​യി​ൽ നാ​ട​കീ​യ​മാ​യി ന​ട​ന്ന വി​ജി​ല​ൻ​സ് റെ​യ്ഡി​എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ദ്യ​വും പ​ണ​വും പി​ടി​കൂ​ടി. കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് ഏ​ഴ് കു​പ്പി വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​വും 50,640 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വി​ജി​ല​ന്‍സ് സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ ചി​റ​ങ്ങ​ര​യി​ല്‍ വെ​ച്ചാ​ണ് വി​ജി​ല​ന്‍സ് സം​ഘം കാ​ര്‍ ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. കാ​റി​ല്‍ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റു​ടെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ് എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റെ വി​ജി​ല​ന്‍സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​യാ​ൾ വി​ജി​ല​ന്‍സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ പ​ണ​വും ബാ​റു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്യ​വും ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റു​ടെ പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജി​ല​ൻ​സ് ന​ട​പ​ടി. എ​ന്നാ​ല്‍, പ്ര​വാ​സി​യാ​യ സു​ഹൃ​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണ് മ​ദ്യ​മെ​ന്നും പ​ണം ത​ന്റെ​താ​ണെ​ന്നും എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി പി​ടി​യി​ലാ​യ സം​ഘ​ത്തെ വി​ട്ട​യ​ച്ചു. തൃ​ശൂ​ര്‍ വി​ജി​സ​ന്‍സ് ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ജിം ​പോ​ളി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കി​ള്‍ ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ജ​യേ​ഷ് ബാ​ല​ന്‍, ശെ​ല്‍വ​കു​മാ​ര്‍, വി​ബീ​ഷ്, സി​ബി​ന്‍, സൈ​ജു സോ​മ​ന്‍, ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

