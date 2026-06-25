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    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jun 2026 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jun 2026 10:14 PM IST

    വിദേശമദ്യ​ ചട്ട ഭേദഗതി: ബക്കാർഡി എം.വി. ഗോവിന്ദന്​ നൽകിയ കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

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    2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 17നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ല്‍കി​യ​ത്
    വിദേശമദ്യ​ ചട്ട ഭേദഗതി: ബക്കാർഡി എം.വി. ഗോവിന്ദന്​ നൽകിയ കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​വി​പ​ണ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി വ​രു​ത്തി​യ​ത്​ ബ​ക്കാ​ർ​ഡി മ​ദ്യ​ക​മ്പ​നി സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ എ​ക്​​സൈ​സ്​ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലെ​ന്ന്​ ​ രേ​ഖ​ക​ൾ. 2021ൽ ​അ​ന്ന​ത്തെ എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന് ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ക​മ്പ​നി ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ തെ​ളി​വാ​യി പു​റ​ത്താ​യ​ത്. സ്ത്രീ​സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ണ്​ വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​മെ​ന്ന്​ ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ക​മ്പ​നി ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഈ ​മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ൽ​പ​ന ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ ഗോ​വ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഈ ​ക​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക്ക് നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് നി​ർ​വ​ച​നം ന​ൽ​കാ​നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​ദേ​ശം. ക​ത്തി​ലെ ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ക​ത്ത്​ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    ക​മ്പ​നി സീ​നി​യ​ര്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ 2021 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 17നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ‘ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലും കോ​ര്‍പ​റേ​റ്റ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ലും ലിം​ഗ​വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ല്‍പ​ന്ന​മാ​ണ് ബ​ക്കാ​ഡി ബ്രീ​സ​റും ബ​ക്കാ​ഡി പ്ല​സും’ എ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി ക​ത്തി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ത്രീ​സൗ​ഹൃ​ദ ഉ​ല്‍പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​വ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പ​ല​രും ഗോ​വ, പു​തു​ച്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ബി​യ​ര്‍, വൈ​ന്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക്കൊ​പ്പം ലോ ​ആ​ല്‍ക്ക​ഹോ​ളി​ക്ക് ബി​വ​റേ​ജ് എ​ന്നു​കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട കാ​റ്റ​ഗ​റി ഭേ​ദ​ഗ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ക​ത്തി​ല്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യം സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ റ​വ​ന്യൂ വ​രു​മാ​ന വ​ര്‍ധ​ന​ക്കും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ഉ​ണ​ര്‍വി​നും മു​ത​ല്‍ക്കൂ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഈ ​ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29ന് ​ത​ന്നെ തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ന​ല്‍കി​യ അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ര്‍വ​ച​നം ന​ല്‍കി​യ വി​ശ​ദ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ക്‌​സൈ​സ് മ​ന്ത്രി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്‍റെ കൂ​ടി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ വീ​ര്യം കു​റ​ഞ്ഞ മ​ദ്യം കൂ​ടി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​ട​തു​സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ ച​ട്ടം ദേ​ഭ​ഗ​തി ചെ​യ്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് മൂ​ന്ന്​ പു​തി​യ ക്ലാ​സി​ഫി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്​ മ​ദ്യ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്, ലോ ​ആ​ല്‍ക്ക​ഹോ​ളി​ക് ബി​വ​റേ​ജ​സ്​ (വീ​ര്യം 0.5-20 ശ​ത​മാ​നം), ഹോ​ര്‍ട്ടി ലി​ക്ക​ര്‍ (വീ​ര്യം 20-30 ശ​ത​മാ​നം), ഹോ​ര്‍ട്ടി വൈ​ന്‍ (വീ​ര്യം പ​ര​മാ​വ​ധി 15.5). അ​പേ​ക്ഷ​ക​രാ​യ ബ​ക്കാ​ർ​ഡി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബ്രീ​സ​റി​ൽ 4-5 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വീ​ര്യ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം.

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    TAGS:foreign liquorLDF Govt.LetterAmendment ActM.V. Govindan
    News Summary - Foreign Liquor Act Amendment: Based on Bacardi's letter to MV Govindan
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