Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; കണ്ണൂർ ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 April 2026 4:24 PM IST
    Updated On
    date_range 10 April 2026 4:24 PM IST

    ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ വയോധികൻ മരിച്ചു; 350ലേറെ പേർ ചികിത്സ തേടി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel


    മട്ടന്നൂർ: കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂരിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് വയോധികൻ മരിച്ചു. ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാര സ്വദേശി വിജയൻ (70) ആണ് മരിച്ചത്. കാരപുതിയോടത്ത് മടപ്പുര ക്ഷേ​ത്രോത്സവത്തിനിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷ ബാധയേറ്റത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വന്നാലെ മരണ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുകയൊള്ളു.

    350ലേറെ പേർ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും പനി വന്നതോടെയാണ് പലരും ആശുപത്രയിലെത്തിയത്. കാര, ക​ല്ലേരിക്കര, പേരാവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്കാണ് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Food PoisoningDeathsMattanurkannur
    News Summary - food poisoning: one person dies in Mattanur
    X