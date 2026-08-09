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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 11:59 AM IST

    പ്രളയബാധിതരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയും പൗരാവലിയും

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    30 ലക്ഷത്തിന്‍റെ പുനരധിവാസ സഹായ പാക്കേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    പ്രളയബാധിതരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയും പൗരാവലിയും
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    പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട 410 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഗൃഹോപരണങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൻ അഡ്വ. വി.പി. നാസറും പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശി സെബിൻ ജോസഫും ചേർന്ന് നിർവഹിക്കുന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: സ​ർ​വ​തും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ള​യ ബാ​ധി​ത​രാ​യ​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച് ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും പൗ​രാ​വ​ലി​യും. 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും പൗ​രാ​വ​ലി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ സ​ഹാ​യ പാ​ക്കേ​ജി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സൗ​ഹൃ​ദ കി​ച്ച​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ അ​ഡ്വ. വി.​പി. നാ​സ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഫാ​ത്തി​മ അ​ൻ​സ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യു​ണ്ടാ​യ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തോ​ട്ടു​മു​ക്കി​ലെ മ​ദീ​ന കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും പൗ​രാ​വ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്ന് സൗ​ഹൃ​ദ കി​ച്ച​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഗൃ​ഹോ​പ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു​നേ​രം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ഭ​ക്ഷ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സൗ​ഹൃ​ദ കി​ച്ച​ൻ കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. വെ​ള്ള​മി​റ​ങ്ങി സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നാ​ടി​ന്‍റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​ത്തി​യ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സൗ​ഹൃ​ദ കി​ച്ച​ൺ വ​ഴി ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​വ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് വി​ഭ​വ സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ച് നാ​ടി​ന്‍റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ വി​ഭ​വ സ​മാ​ഹ​ര​ണം ബൃ​ഹ​ത് പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി മാ​റി. സ്വ​ന്തം കു​ഞ്ഞി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ക​രു​തി​വെ​ച്ച തു​ക ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട​യി​ലെ പ്ര​ള​യ​ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത് പൂ​ഞ്ഞാ​ർ കൈ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി സെ​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. സെ​ബി​നെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും പൗ​രാ​വ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു. സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്ത് പ്ര​ള​യ​ബാ​ധി​ത​രാ​യ 410 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗൃ​ഹോ​പ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ഷാ​ദ് ന​ട​യ്ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി ഇ​മാം വി.​പി. സു​ബൈ​ർ മൗ​ല​വി, അ​രു​വി​ത്തു​റ പ​ള്ളി വി​കാ​രി ഫാ. ​മാ​ത്യു ച​ന്ദ്ര​ക്കു​ന്നേ​ൽ, നൈ​നാ​ർ പ​ള്ളി ഇ​മാം ഐ.​എ​സ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ് മൗ​ല​വി, വ്യാ​പാ​രി വ്യ​വ​സാ​യി യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ.​എം.​എ. ഖാ​ദ​ർ, മു​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. സി​റാ​ജ്, ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​പി​ൻ കു​മാ​ർ, പു​ത്ത​ൻ പ​ള്ളി മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ്, മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ പ​ള്ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഫ്സ്റു​ദ്ദീ​ൻ പു​ള്ളോ​ലി​ൽ, പി.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (ടീം ​റെ​സ്ക്യു), അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ (ടീം ​ന​ന്മ​ക്കൂ​ട്ടം), റ​ഫീ​ഖ് പേ​ഴും​കാ​ട്ടി​ൽ (ടീം ​എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ കൗ​ൺ​സി​ല​റ​ന്മാ​രും വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    TAGS:municipalityunitedcitizensFlood Victimserattupetta
    News Summary - പ്രളയബാധിതരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭയും പൗരാവലിയും
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