Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:36 PM IST

    കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന് വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക്; ഡൽഹി - കോഴിക്കോട് യാത്രക്ക് 59,000

    IndiGo issue
    ബംഗളൂരു കെംപഗൗഡ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇൻഡിഗോ 400 ലധികം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് കൗണ്ടറിന് സമീപം കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ ലഗേജുകൾ തിരയുന്നു

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ സ​ർ​വി​സ് താ​ളം​തെ​റ്റി​യ​തോ​ടെ വി​മാ​ന യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​നി​ര​ക്ക് 59,800 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ നി​ര​ക്ക് 42,000 രൂ​പ ക​ട​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യി​ലെ നി​ര​ക്ക് 40,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഡ​ൽ​ഹി-​ചെ​ന്നൈ നി​ര​ക്ക് 62,000 ക​ട​ന്നു. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ-​ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്ക് 70,000 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി.​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി യാ​​ത്ര ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന പ​ല​രും ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​​​രെ ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക് ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ഇന്‍ഡിഗോ പ്രതിസന്ധി കരിപ്പൂരിലും; പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍

    കൊണ്ടോട്ടി: ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനങ്ങളുടെ സർവിസ് മുടക്കം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തെയും ബാധിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച എട്ടു സർവിസുകളാണ് മുടങ്ങിയത്. ഇത് വിമാനത്താവളത്തില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി. വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയശേഷമാണ് പലരും സർവിസ് റദ്ദാക്കിയതറിഞ്ഞത്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ കരിപ്പൂരിലെത്തേണ്ട ദമ്മാം, അബൂദബി, ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വിസുകളും ഹൈദരാബാദ്, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡല്‍ഹി, മുംബൈ സര്‍വിസുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. കരിപ്പൂരില്‍നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ദമ്മാം, അബൂദബി, ദുബൈ, ജിദ്ദ സര്‍വിസുകള്‍ അനിശ്ചിതമായി വൈകി. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്നും തിരിച്ചുമുള്ള സര്‍വിസുകളും ബംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള രണ്ടു സര്‍വിസുകളും റദ്ദാക്കി. വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കുകയും സര്‍വിസ് വൈകുകയും ചെയ്തതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു യാത്രക്കാര്‍. അധികൃതര്‍ കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കുന്നില്ലെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.

    റ​ദ്ദാ​ക്കിയത് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ 1300 ലേ​റെ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ

    ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന പാ​ളി​ച്ച​ക​ൾ മൂ​ലം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മാ​ത്രം ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യു​ടെ 1300 ലേ​റെ ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് റ​ദ്ദാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ വൈ​കി. പ്ര​തി​സ​ന്ധി മു​ത​ലാ​ക്കി മ​റ്റു വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ൾ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ത്തി. ഡ​ൽ​ഹി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ സു​ര​ക്ഷ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​വ​ധി റ​ദ്ദാ​ക്കി ജോ​ലി​ക്ക് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പ​ട്ടു. പ്ര​തി​ദി​നം 2,200 ല​ധി​കം വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​ക്കു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഖേ​ദം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. റീ​ഫ​ണ്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    ഡി.​ജി.​സി.​എ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ എ​ഫ്.​ഡി.​ടി.​എ​ൽ ച​ട്ടം അ​നു​സ​രി​ച്ച് പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​വാ​ര വി​ശ്ര​മ സ​മ​യം 36 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന​ത് 48 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും രാ​ത്രി ലാ​ൻ​ഡി​ങ് ആ​റെ​ണ്ണ​മാ​യി​രു​ന്ന​ത് ര​ണ്ടാ​യി കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രെ എ​ടു​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ട​ത്.

    സർവിസുകൾ പൂർണമായി സാധാരണ നിലയിലെത്താൻ ഡിസംബർ 15 വരെ സമയം എടുത്തേക്കും. ശനിയാഴ്ച ആയിരത്തോളം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇൻഡിഗോ സി.ഇ.ഒ പീറ്റർ എൽബേർസ് അറിയിച്ചു.

