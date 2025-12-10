Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 11:58 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 11:58 PM IST

    കരിപ്പൂരിൽ വിമാന സര്‍വിസുകള്‍ സാധാരണ നിലയിൽ

    Karipur airport
    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ഇ​ന്‍ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ തു​ട​ര്‍ന്ന് താ​ളം​തെ​റ്റി​യ സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ ക​രി​പ്പൂ​ർ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യി.

    ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​കേ​ഷ് യാ​ദ​വ് വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​സ​ന്ധി ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ജി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ത് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​രി​പ്പൂ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ദി​വ​സ​വും 70 വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 24 സ​ര്‍വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്‍ഡി​ഗോ എ​യ​ര്‍ലൈ​ന്‍സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​ര്‍വി​സു​ക​ളും 16 ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ര്‍വി​സു​ക​ളും ഇ​തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടും.

    ഈ ​ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ചി​ല സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ വൈ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, ക​സ്റ്റം​സ്, ഇ​ന്‍ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി, മ​റ്റു ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​തെ​ന്ന് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Flight services in Karipur Airport are normal
