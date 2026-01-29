Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 10:15 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:15 PM IST

    കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ വൈകി

    കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ വൈകി
    മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കും ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്​​പ്ര​സ് വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വൈ​കി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7.05ന് ​പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം 9.30നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    രാ​വി​ലെ 8.15ന് ​ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം 10.40നാ​ണ് യാ​ത്ര​തി​രി​ച്ച​ത്. സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വൈ​കി​യ​തെ​ന്ന് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​കെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം വൈ​കി.

    TAGS:kannur airport
