Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസാങ്കേതിക തകരാർ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:42 AM IST

    സാങ്കേതിക തകരാർ; വിമാനം റദ്ദാക്കി മൂന്നാം വട്ടം ടേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ഓഫിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് സാങ്കേതിക തകരാൻ കണ്ടെത്തിയത്
    സാങ്കേതിക തകരാർ; വിമാനം റദ്ദാക്കി മൂന്നാം വട്ടം ടേക്ക്
    cancel
    Listen to this Article

    നെടുമ്പാശ്ശേരി: ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വെളുപ്പിന് അഞ്ചിന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന ഇൻഡിഗോ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു.

    മുഴുവൻ യാത്രക്കാരെയും മറ്റൊരു വിമാനത്തിൽ ഉച്ചക്ക് 11.50ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു. മൂന്ന് വട്ടം ടേക്ക് ഓഫിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. മൂന്നാം വട്ടം ടേക്ക് ഓഫിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് പൈലറ്റ് സാങ്കേതിക തകരാൻ കണ്ടെത്തിയത്. എൻജിനീയർമാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തകരാർ പരിഹരിക്കാനായില്ല.

    യാത്രക്കാർ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയവരായിരുന്നു. രോഗികളും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവരും വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ലഘു ഭക്ഷണം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indigo flightflight canceledTechnical fault
    News Summary - Flight canceled due to technical fault takes off for third time
    Similar News
    Next Story
    X