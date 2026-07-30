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    Kerala
    Posted On
    date_range 30 July 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 11:17 PM IST

    ഫ്ലാറ്റ് ക്രമക്കേട്: സി.​ബി.​ഐ കു​റ്റ​പ​ത്രത്തിൽ സ്വ​പ്നയും ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​നും പ്ര​തി​ക​ൾ; എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​റും യു.​വി. ജോ​സും ആ​ദ്യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ല

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    ഫ്ലാറ്റ് ക്രമക്കേട്: സി.​ബി.​ഐ കു​റ്റ​പ​ത്രത്തിൽ സ്വ​പ്നയും ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​നും പ്ര​തി​ക​ൾ; എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​റും യു.​വി. ജോ​സും ആ​ദ്യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ലി​ല്ല
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    കൊ​ച്ചി: തൃ​ശൂ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റ്​ സ​മു​ച്ച​യം, ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ കേ​സി​ൽ ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​നെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യും സ്വ​പ്ന സു​രേ​ഷി​നെ​ ആ​റാം പ്ര​തി​യു​മാ​ക്കി സി.​ബി.​ഐ​യു​ടെ ആ​ദ്യ കു​റ്റ​പ​ത്രം.

    ഫ്ലാ​റ്റ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ യൂ​നി​ടാ​ക്​ ബി​ൽ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ ഉ​ട​മ കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷ് ഈ​പ്പ​ൻ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യും ഇ​യാ​ളു​ടെ ത​ന്നെ സെ​യ്ൻ വെ​ഞ്ച്വേ​ഴ്‌​സ് എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യും സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തു​കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ​ന്ദീ​പ് നാ​യ​ർ നാ​ലാം പ്ര​തി​യും യു.​എ.​ഇ. കോ​ൺ​സു​ലേ​റ്റ് പി.​ആ​ർ.​ഒ ആ​യി​രു​ന്ന സ​രി​ത്ത്​ അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി​യു​മാ​ണ്.

    മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​ർ, അ​ന്ന​ത്തെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ യു.​വി. ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​രെ ആ​ദ്യ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സ്വ​പ്‌​ന സു​രേ​ഷും ശി​വ​ശ​ങ്ക​റു​മ​ട​ക്കം പ്ര​തി​ക​ളാ​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലെ ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ. അ​നി​ൽ അ​ക്ക​ര ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ സി.​ബി.​ഐ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ മ​റി​ക​ട​ന്ന് വി​ദേ​ശ സം​ഭാ​വ​ന സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ന്നും ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ല്ലാ​തെ യു​നി​ടെ​ക് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​തി​ല്‍ അ​ഴി​മ​തി ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

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    TAGS:life missionUV JoseM SivasankarSwapna Sureshlife mission flat scam
    News Summary - Flat scam: Swapna and Life Mission accused CBI chargesheet
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