Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘മറ്റ് താമസക്കാർക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 8:08 AM IST

    ‘മറ്റ് താമസക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു’; രാഹുൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയണമെന്ന് അസോസിയേഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മറ്റ് താമസക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു’; രാഹുൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയണമെന്ന് അസോസിയേഷൻ
    cancel

    പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അസോസിയേഷൻ നോട്ടീസ്. ഈ മാസം 25നകം ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയണമെന്നാണ് അസോസിയേഷന്‍റെ നിർദേശം.

    ഫ്ലാറ്റിലെ മറ്റ് താമസക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുവെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം, ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിയാൻ രാഹുൽ സമ്മതം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് സാധനസാമഗ്രികൾ നീക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    പാലക്കാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കുന്നത്തൂർമേട്ടിലെ ഫ്ലാറ്റ് രാഹുൽ വാടകക്ക് എടുത്തത്. അന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ് പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.

    രാഹുലിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം ഉന്നയിച്ച യുവതി നവംബർ 27നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. അന്ന് ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ രാഹുൽ വൈകിട്ട് ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാഹുലിനെ കണ്ടെത്താനായി പരിശോധനക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഫ്ലാറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഈ പരിശോധനയിലാണ് രാഹുൽ വന്ന ദിവസത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് സിസിടിവിയുടെ ചുമതലയുള്ള ആളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

    രാഹുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം പരിശോധനയും വാർത്തയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് മറ്റ് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാഹുൽ വീട് ഒഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നുവെന്ന നിർദേശം ഫ്ലാറ്റ് അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

    ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ക്കേ​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് 15 ദി​വ​സ​മാ​യി ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പാലക്കാട് തിരിച്ചെത്തിയത്. ര​ണ്ടാം പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് രാ​ഹു​ൽ ഒ​ളി​വു​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കു​ന്ന​ത്തൂ​ർ​മേ​ട് സൗ​ത്തി​ലെ സെൻറ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്തി രാഹുൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യുകയും ചെയ്തു. ജാ​മ്യം ല​ഭി​ച്ച രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4.55ഓ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    എം.​എ​ല്‍.​എ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വോ​ട്ടി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നു മു​ന്നി​ല്‍ സി.​പി.​എം, ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും കൂ​വ​ലും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ രാ​ഹു​ല്‍ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബൂ​ത്ത് ന​മ്പ​ര്‍ ര​ണ്ടി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് മ​ട​ങ്ങുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:flatPalakkadRahul MamkootathilLatest News
    News Summary - Flat Association asks Rahul Mamkootathil to vacate flat in Palakkad
    Similar News
    Next Story
    X