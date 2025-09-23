Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 11:37 PM IST

    ഫിക്സഡ്​ ചാർജ്​: കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾക്ക് അം​ഗീ​കാരം; സൗരോർജ ഉൽപാദകരുടെ ആവശ്യം തള്ളി റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ

    representational image

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തി​നി​ടെ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ത​ള്ളി വൈ​ദ്യു​​തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ.

    ​പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ്​ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ ക​മീ​ഷ​നെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ക​മീ​ഷ​ൻ, സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്ഥി​രം ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ഫി​ക്സ‌​ഡ് ചാ​ർ​ജ്. ഇ​ത്​ നേ​ര​ത്തെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് (ഇം​പോ​ർ​ട്ട്) മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. 2022 ന​വം​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ മൊ​ത്തം വൈ​ദ്യു​തി​യും ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ‘ആ​കെ പ്ര​തി​മാ​സ ഉ​പ​ഭോ​ഗം’ എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ്​ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഈ ​വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രു​ടെ വാ​ദം. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​ഡി.​എ​സ്.​പി.​സി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ​സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ക​മീ​ഷ​ൻ, ‘ആ​കെ ​പ്ര​തി​മാ​സ ഉ​പ​യോ​ഗം’ എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഫി​ക്സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ന​ൽ​കാ​ൻ ര​ണ്ട്​ രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​ർ​​ദേ​ശ​വും ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചു. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യേ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​ക തു​ക കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ​രാ​തി​യും ക​മീ​ഷ​ന്​ മു​ന്നി​ൽ സൗ​രോ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ക​മീ​ഷ​ൻ, അ​ധി​ക​തു​ക ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    Fixed Charge: Regulatory Commission rejects solar power producers' demand
