    date_range 28 Aug 2025 6:39 AM IST
    date_range 28 Aug 2025 6:39 AM IST

    സോളാറിലെ ഫിക്​സഡ്​ ചാർജ്​:​ ​കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി തെളിവെടുപ്പ്

    കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല
    Representation image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ര​ട്​ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി മാ​ത്രം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട്ട​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ പി​രി​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹി​യ​റി​ങ്​ ക​ടു​ത്ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​​ളോ​ടെ ന​ട​ത്തി റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ. ക​മീ​ഷ​ൻ കോ​ർ​ട്ട്​ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ ഫി​ക്സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ പി​രി​വി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​വ​രെ​യും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​രെ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ക്കും കോ​ർ​ട്ട്​ ഹാ​ളി​ലെ​ത്തി ​ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കാ​റു​ണ്ട്. തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യം പ​റ​യ​ണ​മെ​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​ക​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി ‘പൊ​തു​പ​രാ​തി​യ​ല്ലെ​ന്ന’ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ​പു​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ പു​​ര​പ്പു​റ സോ​ളാ​ർ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കെ.​ഡി.​എ​സ്.​പി.​സി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച പ​രാ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്.

    വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്ഥി​രം ചെ​ല​വു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണ് ഫി​ക്സ‌​ഡ് ചാ​ർ​ജ്. ഇ​ത്​ നേ​ര​ത്തേ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​ക്ക് (ഇം​പോ​ർ​ട്ട്) മാ​ത്രം വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. 2022 ന​വം​ബ​ർ-​ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തും ഗ്രി​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ മൊ​ത്തം വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ‘ആ​കെ പ്ര​തി​മാ​സ ഉ​പ​ഭോ​ഗം’ എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ണം മു​ട​ക്കി സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ്​ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നി​രി​ക്കെ ഈ ​വൈ​ദ്യു​തി കൂ​ടി ​ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ഫി​ക്​​സ​ഡ്​ ചാ​ർ​ജ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ എ​തി​ർ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ല്ല. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ചു​മ​ത​ല​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ഹാ​ജ​രാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വാ​ദം അ​ടു​ത്ത മാ​സ​​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​ന്ന ക​ര​ട്​ ഊ​ർ​ജ ച​ട്ട ഭേ​ദ​ഗ​തി​​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധം മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സോ​ളാ​ർ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​​ളോ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ദം​കേ​ൾ​ക്ക​ൽ.

