Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 July 2026 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 11:30 AM IST

    മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷം; ആത്മഹത്യഭീഷണിയുമായി ആദിവാസി യുവാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    വനം വകുപ്പിനുണ്ടായ നഷ്ടം 500 രൂപ മാത്രമെന്ന് അജീഷ്
    മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം വനം വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് അഞ്ച് വർഷം; ആത്മഹത്യഭീഷണിയുമായി ആദിവാസി യുവാവ്
    cancel
    camera_alt

    മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ത്തി​നു​ മുകളിൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി അ​ജീ​ഷ്

    ചെ​റു​തോ​ണി: അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വ​നം വ​കു​പ്പ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വ്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ഴ​യ​രി​ക്ക​ണ്ടം സ്വ​ദേ​ശി അ​ജീ​ഷാ​ണ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി ഇ​രു​പ്പു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. നാ​ലു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട സ​മ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ ഉ​റ​പ്പി​ൽ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. 2020ത്തി​ൽ ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി മ​ണ്ണ് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്ഥ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ചെ​മ്പ​ൻ​കു​ഴി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കേ​സെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ജീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ​നം വ​കു​പ്പി​നു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ടം 500 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ന​ഗ​രം​പാ​റ റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം ഫോ​റ​സ്റ്റ് റേ​ഞ്ചി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ചെ​മ്പ​ൻ കു​ഴി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്രം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ന​പാ​ല​ക​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട് വാ​ഹ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​ച്ച​താ​യും യു​വാ​വ് പ​റ​യു​ന്നു.

    വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചി​ട്ട​തോ​ടെ വ​ലി​യ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ്. ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ന്നു. ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ടം തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​തെ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​യാ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ് വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ക​വ​ള​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഊ​ന്നു​ക​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റ​ും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​ഒ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ൽ സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Forest DepartmentTribal YouthIdukki Newsthreatens suicideearthmoving machine
    News Summary - Five years after the forest department seized the earthmoving machine; Tribal youth threatens suicide
    Similar News
    Next Story
    X