Madhyamam
    Kerala
    date_range 15 Dec 2025 6:37 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 6:37 PM IST

    അയൽവീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഗേറ്റ് ദേഹത്ത് വീണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

    അയൽവീട്ടിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ ഗേറ്റ് ദേഹത്ത് വീണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
    ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ): അയൽവീട്ടിൽ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ ഗേറ്റ് ദേഹത്ത് വീണ്​ അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ചേർത്തല തെക്ക് പൊന്നാട്ട് സുഭാഷി​ന്‍റെയും സുബിയുടെയും മകൻ ആര്യൻ ആണ് മരിച്ചത്.

    മറ്റ് കുട്ടികളോടൊപ്പം തള്ളിമാറ്റുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽനിന്ന് തെന്നിമാറിയ ഇരുമ്പുഗേറ്റ് ആര്യന്‍റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അടിയിൽപെട്ട ആര്യനെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

    അർത്തുങ്കൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന്​ ചേർത്തലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപ്രതിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം നടത്തിയ മൃതദേഹം വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്ക്കരിച്ചു. അജുവാണ്​ സഹോദരൻ.

    TAGS:Obituary
