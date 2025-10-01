Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    1 Oct 2025 9:15 PM IST
    1 Oct 2025 9:15 PM IST

    കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു; രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലര വയസുകാരനും അപകടത്തിൽപെട്ടു

    കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു; രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലര വയസുകാരനും അപകടത്തിൽപെട്ടു
    കോട്ടയം: കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഇരുമ്പൂഴിക്കര ഗവൺമെൻറ് എൽ.പി സ്കൂൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഹാത്തൂണിന്റെ മകനുമായ അൻസാജാണ് മരിച്ചത്.

    ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ വൈക്കം ഉദയനാപുരം ചിറമേൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമുള്ള കുളത്തിലാണ് വീണത്. അൻസാജിനെ രക്ഷിക്കാൻ കുളത്തിൽ ചാടിയ നാലരവയസുകാരനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Death NewsDrowned deathVaikamKottayam
    News Summary - Five year old boy drowned in the pool
