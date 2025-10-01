കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു; രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലര വയസുകാരനും അപകടത്തിൽപെട്ടു

Begin typing your search above and press return to search.
1 Oct 2025 9:15 PM IST
1 Oct 2025 9:15 PM IST
കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു; രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച നാലര വയസുകാരനും അപകടത്തിൽപെട്ടുtext_fields
News Summary - Five year old boy drowned in the pool
കോട്ടയം: കുളത്തിൽ വീണ ചെരുപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അഞ്ച് വയസുകാരൻ മുങ്ങിമരിച്ചു. ഇരുമ്പൂഴിക്കര ഗവൺമെൻറ് എൽ.പി സ്കൂൾ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഹാത്തൂണിന്റെ മകനുമായ അൻസാജാണ് മരിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ വൈക്കം ഉദയനാപുരം ചിറമേൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമുള്ള കുളത്തിലാണ് വീണത്. അൻസാജിനെ രക്ഷിക്കാൻ കുളത്തിൽ ചാടിയ നാലരവയസുകാരനെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
