Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 9:05 AM IST

    വീട്ടുവരാന്തയിലെ ഗ്രിൽസിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഷോക്കേറ്റു; കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം, വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചത് ഡക്കറേഷൻ ബൾബിൽ നിന്ന്

    വീട്ടുവരാന്തയിലെ ഗ്രിൽസിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ഷോക്കേറ്റു; കണ്ണൂരിൽ അഞ്ചുവയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം, വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചത് ഡക്കറേഷൻ ബൾബിൽ നിന്ന്
    മട്ടന്നൂർ (കണ്ണൂർ): കോ​ളാ​രി കും​ഭം​മൂ​ല​യി​ൽ അ​ഞ്ചു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​ൻ ഷോ​ക്കേ​റ്റ് മ​രി​ച്ചു. അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ഹൗ​സി​ൽ സി. ​മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വീട്ടുവരാന്തയിലെ ഗ്രിൽസിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഡെ​ക്ക​റേ​ഷ​ൻ ബ​ൾ​ബി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. കു​ട്ടി ഗ്രി​ൽ​സി​ൽ പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഷോ​ക്കേ​റ്റ് തെ​റി​ച്ചു വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ട​ൻ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ഉ​ളി​യി​ൽ മ​ജ്‍ലി​സ് പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ത​ല​ശ്ശേ​രി ഗ​വ. ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പി​താ​വ്: ഉ​സ്മാ​ൻ മ​അ്ദ​നി. മാ​താ​വ്: ആ​യി​ഷ. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: മു​സ്ഹി​ന, മു​ബ​ഷീ​റ, മു​ബാ​റ​ക്, മു​ന​വി​റ, മു​സ്‍ലി​ഹ്. ഖ​ബ​റ​ട​ക്കം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്.





    Death NewsElectric Shockkannur
