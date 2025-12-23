Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    23 Dec 2025 11:39 PM IST
    23 Dec 2025 11:39 PM IST

    ശബരിമലയിലെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളും കടത്തി; മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി

    Sabarimala
    ശബരിമല

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത കൂ​ട്ടി പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ മൊ​ഴി. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് പു​റ​മേ നാ​ല് പ​ഞ്ച​ലോ​ഹ വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​യെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ടി) മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വ്യ​വ​സാ​യി മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​മൊ​ഴി എ​സ്.​ഐ.​ടി പ്ര​ത്യേ​കം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

    രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​രാ​വ​സ്തു മാ​ഫി​യ​യാ​ണ് വി​ഗ്ര​ഹം ക​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നെ​ന്നും വ്യ​വ​സാ​യി ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. 2019-20 കാ​ല​ത്താ​ണ് വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​ത് ‘ഡി ​മ​ണി’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​രാ​വ​സ്തു മാ​ഫി​യ ത​ല​വ​നാ​ണ്. ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. ഡി ​മ​ണി​ക്ക് ദു​ബൈ മ​ണി, ദാ​വൂ​ദ് മ​ണി എ​ന്നീ വി​ളി​പ്പേ​രു​ക​ളു​ണ്ട്.

    2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ഡി​ണ്ടി​​ഗ​ലി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ണ​വു​മാ​യി വാ​ഹ​നം എ​ത്തി​യ​ത്. വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ‘ഡി ​മ​ണി’ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് ശ​ബ​രി​മ​ല കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​നും ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ഉ​ന്ന​ത​ന്റെ പേ​രും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ മൊ​ഴി​യി​ലു​ണ്ട്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ര്‍ണ​ക്ക​വ​ര്‍ച്ച​യു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ഘ​ത്തി​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യി​യാ​ണ് വി​വ​രം ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എ​സ്‌.​ഐ.​ടി വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

