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    ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് കടമ്പയേറെ; വാഹന ഉടമകളും ഡ്രൈവർമാരും വലയുന്നു

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    ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റിന് കടമ്പയേറെ; വാഹന ഉടമകളും ഡ്രൈവർമാരും വലയുന്നു
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    അ​രൂ​ർ: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്ന​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ത​കു​ന്ന പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​നാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വും ദൂ​ര​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് നേ​ടാ​നു​ള്ള ക​ട​മ്പ​ക​ളും വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ർ.​ടി. ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ടെ​സ്റ്റി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ഫി​റ്റ്ന​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. ആ​ല​പ്പു​ഴ, കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഓ​രോ കേ​ന്ദ്രം വീ​ത​മാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചേ​ർ​ത്ത​ല ജോ​യ​ൻ​റ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ​യു​ടെ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ അ​രൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് 110 കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    പു​തി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ബ്രേ​ക്ക്, ലൈ​റ്റ്, സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, സ്റ്റി​യ​റി​ങ്, പു​ക, വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​ഭാ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ യ​ന്ത്ര​സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​തോ​ടെ സി.​എ​ഫ്. ടെ​സ്റ്റ് പാ​സാ​കാ​നു​ള്ള ക​ട​മ്പ​ക​ളും ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​വ​യി​ൽ പ​ഴ​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഏ​റെ​യും. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ത​ക​രാ​റു​ക​ളോ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളോ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​വി​ടെ​വ​ച്ച് ത​ന്നെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. വാ​ഹ​നം തി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി വീ​ണ്ടും പ​രി​ശോ​ധ​നാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണം. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് ഒ​ന്നി​ലേ​റെ ത​വ​ണ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​കും. ഇ​ന്ധ​ന​ച്ചെ​ല​വി​നൊ​പ്പം ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടും.

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    News Summary - Fitness test is too much hassle vehicle owners and drivers are worried
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