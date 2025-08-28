Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപിഴയിട്ടതിനെതിരെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 9:15 AM IST

    പിഴയിട്ടതിനെതിരെ വള്ളങ്ങൾ നിരത്തിനിർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം; ജങ്കാർ സർവീസ് മുടങ്ങി, ജലഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പിഴയിട്ടതിനെതിരെ വള്ളങ്ങൾ നിരത്തിനിർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം; ജങ്കാർ സർവീസ് മുടങ്ങി, ജലഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു
    cancel

    വൈപ്പിൻ: ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ താമസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വള്ളത്തിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയതിൽ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി മത്സ്യതൊഴിലാളികൾ. വള്ളങ്ങൾ അഴിമുഖത്ത് നിരത്തിയിട്ടാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത്.

    ജപമാല നമ്പർ 1 എന്ന യന്ത്രവൽകൃത വള്ളത്തിനാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് രണ്ടര ലക്ഷം പിഴ ചുമത്തിയത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറരയോടെ അഴിമുഖത്തെ വൈപ്പിൻ മേഖലയിലാണ് വള്ളങ്ങൾ നിരത്തി പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. സമരം ജലഗതാഗതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈപ്പിൻ - ഫോർട്ടുകൊച്ചി ജങ്കാർ സർവീസ് മുടങ്ങി. അപ്രതീക്ഷിതമായ സമരത്തെ തുടർന്ന് ജങ്കാർ സർവിസ് തടസപ്പെട്ടത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vypin Newsfishermen protestMalayalam NewsKerala News
    News Summary - Fishermen protest against fine
    Similar News
    Next Story
    X