വൻകിട കപ്പലുകൾ കടലിലേക്ക്;​ ആശങ്കയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 6:59 AM IST

    വൻകിട കപ്പലുകൾ കടലിലേക്ക്;​ ആശങ്കയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

    കൊ​ച്ചി: രാ​ജ്യ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യെ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ തീ​റെ​ഴു​തു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ആ​ശ​ങ്ക​യു​മാ​യി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹം. ആ​ദ്യ​പ​ടി​യാ​യി തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ലും പു​റം​ക​ട​ലി​ലും തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ഴ​ക്ക​ട​ലി​ലും വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ്​ നീ​ക്കം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ക്സ്​​ക്ലൂ​സി​വ്​ എ​ക്ക​ണോ​മി​ക്​ സോ​ൺ (ഇ.​ഇ.​ഇ​സ​ഡ്) എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഇ.​ഇ.​ഇ​സ​ഡ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 3,14,000ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​യെ​ല്ലാം ചെ​റു​കി​ട, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. 200 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ലി​ന് അ​ക​ത്ത്​ വ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​ക്യം​മൂ​ലം നി​ല​വി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. 90 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​വു​മാ​ണി​ത്.

    മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം വാ​ട്ട് പ്ര​കാ​ശ​ശ​ക്തി​യു​ള്ള യാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി വ​രു​ന്ന​ത്. തീ​ര​ക്ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന​ട​ക്കം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച്​ പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ ചെ​റു​കി​ട, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത യാ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക് വാ​രി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഐ​ക്യ​വേ​ദി (ടി.​യു.​സി.​ഐ) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചാ​ൾ​സ്​ ജോ​ർ​ജ്​ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​ള്ളി​വി​ടും. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ടി.​യു.​സി.​ഐ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സീ ​പ്ലെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധം

    സീ​പ്ലെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യെ ത​ക​ർ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഒ​രു സീ​പ്ലെ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ര​ണ്ട​ര കി.​മീ. ഭാ​ഗ​ത്ത്​ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്​ നി​രോ​ധ​ന​മു​ണ്ട്.

    എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് തേ​വ​ര പാ​ലം മു​ത​ൽ അ​ഴി​മു​ഖം വ​രെ ഏ​ഴു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പ​ല വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന്​ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ചെ​റു​കി​ട വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി​യി​ൽ സീ​പ്ലെ​യി​ൻ പ​ദ്ധ​തി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ അ​വി​ട​വും നി​രോ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യാ​കും. വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​ര​ള മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഐ​ക്യ​വേ​ദി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ഫി​ഷ​റീ​സ്, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

