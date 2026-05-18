    Posted On
    date_range 18 May 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 10:47 PM IST

    മത്സ്യവിതരണ അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമബോർഡ് രൂപവത്കരിക്കണം -എസ്.ടി.യു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​ത​സ്യ​വി​ത​ര​ണ അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ വി​ത​ര​ണ അ​നു​ബ​ന്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (എ​സ്.​ടി.​യു) സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പൊ​തു മ​ത്സ്യ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും ത​ല​ച്ചു​മ​ടാ​യും റി​ക്ഷാ വ​ണ്ടി​യി​ലും ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും മ​ത്സ്യ​വി​ൽ​പ​ന​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ജോ​ലി​ക​ളും ചെ​യ്തു വ​രു​ന്ന 76000ൽ​പ​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വേ​റെ​യും. മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ 300 രൂ​പ അം​ശാ​ദാ​യം അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​നു​ബ​ന്ധ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ 600 രൂ​പ അ​ട​ക്ക​ണം. പ​ല ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത​വു​മാ​ണ്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​കെ.​സി. കു​ട്ട്യാ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​ടി.​യു സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് മെം​ബ​ർ എ.​ടി. അ​ബ്ദു മെം​ബ​ർ​ഷി​പ്പ് വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ഹി​ർ പാ​ല​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​എം. പ​രീ​ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​സ​ലു​ദ്ദീ​ൻ കാ​ണ​ക്കോ​ട് (തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം), കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം, യു. ​ഫി​റോ​സ്ഖാ​ൻ, കെ.​വി. ഗ​ഫൂ​ർ, കെ. ​ജാ​ഫ​ർ, റാ​ഫി ക​ക്കോ​ട്ട്, ഷാ​ജി കൂ​ത്താ​ളി, കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ, കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് പേ​രാ​മ്പ്ര, കെ. ​മൊ​യ്തു (കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ (ഇ​ടു​ക്കി), ക​ബീ​ർ ബ​ക്ക​ളം, അ​ബ്ദു ബ​ക്ക​ളം (ക​ണ്ണൂ​ർ), എം. ​റാ​ഫി (മ​ല​പ്പു​റം), എ. ​സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ (ആ​ല​പ്പു​ഴ), എം. ​ശ​രീ​ഫ് (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട) എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:fishworkerssupplySTUWelfare Board
    News Summary - A welfare board should be formed for fish distribution related workers - STU
