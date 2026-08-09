ആദ്യറാങ്കുകാരനും നിയമനമില്ല; പുല്ലുതിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ

ആദ്യറാങ്കുകാരനും നിയമനമില്ല; പുല്ലുതിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പുല്ലുതിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ.പി എസ്.ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ. സർക്കാറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇടപെടൽ ഇല്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾ 34 ദിവസമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം തുടരുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി മരണംവരെ നിരാഹാരം കിടന്നുള്ള സമരമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം മണ്ണ് തിന്നും ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.
2028 മേയ് 30 വരെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഉണ്ടെന്നും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധാരണ നിലയിലുള്ള നിയമനം നടക്കുമെന്നും സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
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