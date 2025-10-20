Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവി.എസ്​ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 9:36 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 9:36 PM IST

    വി.എസ്​ ഇല്ലാത്ത ആദ്യ പിറന്നാൾ; സ്​മൃതികുടീരത്തിൽ വിതുമ്പി കുടുംബാംഗങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നും പൂ​ക്ക​ള​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി
    V.S. Achuthanandans memorial
    cancel
    camera_alt

    ആ​ല​പ്പു​ഴ വ​ലി​യ​ചു​ടു​കാ​ട്​ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്‍റെ സ്മൃ​തി​കു​ടീ​ര​ത്തി​ൽ ഭാ​ര്യ കെ. ​വ​സു​മ​തി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു. മ​ക​ൻ ഡോ. ​വി.​എ. അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, കൊ​ച്ചു​മ​ക​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ സ​മ​ര​നാ​യ​ക​നും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ്യ പി​റ​ന്നാ​ൾ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​റ്റ​ക്കും കൂ​ട്ടാ​യും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ പ​റ​വൂ​ർ വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ലും അ​ന്ത്യ​വി​ശ്ര​മം​കൊ​ള്ളു​ന്ന വ​ലി​യ​ചു​ടു​കാ​ട്​ സ്​​മൃ​തി​കു​ടീ​ര​ത്തി​ലും എ​ത്തി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10നാ​ണ്​ 102ാമ​ത്​ പി​റ​ന്നാ​ൾ​ദി​ന​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്താ​ൻ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യ​ത്. വി​പ്ല​വ​സൂ​ര്യ​ന്​ താ​ങ്ങും​ത​ണ​ലു​മാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ര്യ കെ. ​വ​സു​മ​തി നി​റ​ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഈ ​സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്. ഒ​പ്പ​മെ​ത്തി​യ മ​ക​ൻ വി.​എ. അ​രു​ൺ​കു​മാ​ർ, ഭാ​ര്യ ഡോ. ​ര​ജ​നി, മ​ക​ൻ അ​ര​വി​ന്ദ്‌, ഡോ. ​ര​ജ​നി​യു​ടെ അ​ച്ഛ​ൻ ഡോ. ​കെ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വി.​എ​സി​നൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച മു​ൻ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ, ജോ​യി കൈ​താ​രം, മു​ൻ പ്ര​സ്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​ജ​യ​നാ​ഥ്‌, മു​ൻ ഗ​ൺ​മാ​ൻ സു​രേ​ഷ്‌ തേ​വ​ള്ളി, എ​ച്ച്. സ​ലാം എം.​എ​ൽ.​എ, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. നാ​സ​ർ, പി.​വി. പ​വ​ന​ൻ, കെ.​പി. സ​ത്യ​ക‍ീ​ർ​ത്തി, ബി. ​അ​ജേ​ഷ്‌ എ​ന്നി​വ​രും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ബി.​കെ. ഹ​രി​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ര​ചി​ച്ച് ബി​ജി​ബാ​ൽ സം​ഗീ​തം ന​ൽ​കി​യ ഗാ​നാ​ഞ്ജ​ലി വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ​സു​മ​തി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​യോ​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ജി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​​ളെ​ക്ക​ണ്ട്​ മ​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നു​പി​ന്നാ​ലെ വി.​എ​സ്​ ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി ജ​ന്മ​ദി​ന സെ​മി​നാ​ർ ന​ട​ത്തി. ജോ​സ​ഫ് സി. ​മാ​ത്യു, ജോ​യ് കൈ​താ​രം, വി.​കെ. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​യ​സ​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. വൈ​കീ​ട്ട്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ലി​യ ചു​ടു​കാ​ട് ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ഏ​റെ​ക്കാ​ലം വി.​എ​സ്‌ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​മ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്നും കോ​ട്ട​യ​ത്തു​നി​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​മെ​ല്ലാം സ്‌​ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ സ്​​മൃ​തി​യി​ട​ത്തി​ലെ​ത്തി പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ള​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    79 വ​ർ​ഷ​മാ​യി, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20ന്​ ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ വാ​രാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ര​ണ​ധീ​ര​ർ​ക്ക്​ അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി.​എ​സ്​ എ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. 2019ലാ​ണ്​ വി.​എ​സ്​ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​യി​ൽ അ​സു​ഖം പി​ടി​പെ​ട്ട്​ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി. പി​​​ന്നെ​യെ​ത്തി​യ​ത്​ ചേ​ത​ന​യ​റ്റ ശ​രീ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തു​​​മ്പോ​ൾ ദി​വാ​ൻ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ചോ​ര​കൊ​ണ്ടെ​ഴു​തി​യ പു​ന്ന​പ്ര-​വ​യ​ലാ​ർ ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സ്വ​ത​സ്സി​ദ്ധ​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ൽ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ ​പ​ക​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ട​ക്കം. കേ​ര​ള ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത്​ വീ​ടി​ന്റെ മ​തി​ലി​ൽ വി.​എ​സി​ന്റെ 10 സ​മ​ര​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ര​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ര​ക്കാ​നു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്​ മ​ക​ൻ അ​രു​ൺ​കു​മാ​റാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:VS Achuthanandancpm leadertombBirth Day
    News Summary - First birthday without VS; Family members mourn at the memorial
    Similar News
    Next Story
    X