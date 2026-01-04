തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിങ്ങിൽ വൻ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തി നശിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
4 Jan 2026 7:23 AM IST
4 Jan 2026 8:01 AM IST
തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പാർക്കിങ്ങിൽ വൻ തീപിടിത്തം; നിരവധി ബൈക്കുകൾ കത്തി നശിച്ചുtext_fields
News Summary - Fire breaks out at Thrissur railway station parking lot; several bikes destroyed
ന്ന് പുക ഉയർന്നത്. പാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് ബൈക്കുകൾ കത്തുകയും തുടർന്ന് തീ മറ്റു ബൈക്കുകളിലേക്കും പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 200ലധികം ബൈക്കുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തീ സമീപത്തുള്ള ഒരു മരത്തിലേക്കും പടർന്നിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ കാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തീ സമീപത്തേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. തീ പിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആളുകൾക്ക് സമീപത്തേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
മൂന്ന് യൂനിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേന സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, തീപിടിത്ത കാരണം വ്യക്തമല്ല.
