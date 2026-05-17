    Kerala
    Posted On
    date_range 17 May 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 8:41 AM IST

    കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിന് തീപിടിച്ച് വന്‍ നാശം

    കെട്ടിടത്തില്‍ അകപ്പെട്ടയാളെ അഗ്നിരക്ഷാസേന അതിസാഹസികമായി രക്ഷിച്ചു
    കൊണ്ടോട്ടിയില്‍ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധ

    കൊണ്ടോട്ടി: വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി കൊണ്ടോട്ടി നഗരത്തോടുചേര്‍ന്ന് അരീക്കോട് റോഡില്‍ ചുങ്കത്തെ വ്യാപാര സമുച്ചയത്തിന് തീപിടിച്ച് വന്‍ നാശം. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആക്‌സസറീസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗോഡൗണിലാണ് അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്. രാത്രി 11.30ാടെ മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തില്‍ തീ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട നാട്ടുകാര്‍ അഗ്നിരക്ഷ സേനയെ വിവരമറിയിച്ച് പ്രാഥമിക രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. മലപ്പുറം-കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ ഏഴ് ഫയര്‍ യൂനിറ്റുകളും കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ ആധുനിക ഫയര്‍ യൂനിറ്റുമെത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. ഇതിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകള്‍ നിലയിലെ മുറിയില്‍ കുടുങ്ങിയ താമസക്കാരൻ എടപ്പാള്‍ സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ റഷീദിനേയും അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങള്‍ അതിസാഹസികമായി രക്ഷിച്ചു. ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും കത്തിയമര്‍ന്ന സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം കണക്കാക്കി വരികയാണ്.

    മൊബൈല്‍ ആക്‌സസറീസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടത്തില്‍ താഴെ നിലയിലാണ് തീ പടര്‍ന്നത്. കൊണ്ടോട്ടി പുല്ലഞ്ചേരി സ്വദേശി പള്ളിയാളില്‍ ജയ്‌സല്‍ ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് കെട്ടിടം. പറമ്പില്‍പീടിക സ്വദേശി റഹ്‌മത്തുല്ലയടക്കം ആറ് പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് മൊബൈല്‍ ആക്‌സസറീസ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞ് മലപ്പുറത്തുനിന്നെത്തിയ രണ്ട് ഫയര്‍ യൂനിറ്റുകള്‍ ആദ്യം രക്ഷ ദൗത്യത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. വന്‍ അഗ്നിബാധയായതിനാല്‍ കരിപ്പൂര്‍ ഹജ്ജ് ഹൗസിലുണ്ടായിരുന്ന ഫയര്‍ യൂനിറ്റും മഞ്ചേരി, തിരുവാലി, മീഞ്ചന്ത, മാവൂര്‍ നിലയങ്ങളില്‍നിന്ന് ഓരോ ഫയര്‍ യൂനിറ്റുകളും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഫയര്‍ എന്‍ജിനും എത്തിയാണ് അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

    ആറര മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട കഠിന പ്രയത്‌നത്തിനൊടുവിലാണ് 40ാളം അഗ്നിരക്ഷ സേനാംഗങ്ങള്‍ തീ പൂര്‍ണമായും അണച്ചത്. കൊണ്ടോട്ടി പൊലീസും നാട്ടുകാരും സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് വളന്റിയര്‍മാരും, ആപത് മിത്ര അംഗങ്ങളും ദൗത്യത്തില്‍ പങ്കാളികളായി. മലപ്പുറം സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫിസര്‍ ഇ.കെ. അബ്ദുല്‍ സലിം, താനൂര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫിസര്‍ എം. രാജേന്ദ്രനാഥ്, മലപ്പുറം അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷന്‍ ഓഫിസര്‍ ഡി.ബി. സഞ്ജയന്‍ എന്നിവര്‍ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കി.

    ആ​ളി​പ്പ​ട​രു​ന്ന തീ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​റി, റ​ഷീ​ദി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ന്‍

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ചു​റ്റു​മെ​രി​യു​ന്ന തീ ​നാ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ പ​ക​ച്ച എ​ട​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ല്‍ റ​ഷീ​ദ് (64) അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​റി പു​തു​ജീ​വ​ൻ. റ​ഷീ​ദ് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി നി​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ കൈ​യ​ടി​ക​ളോ​ടെ എ​തി​രേ​റ്റു. കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ റ​ഷീ​ദ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വാ​ട​ക മു​റി​യി​ല്‍ ഉ​റ​ങ്ങാ​ന്‍ കി​ട​ന്ന​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ അ​ഗ്നി​ബാ​ധ.

    താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മു​റി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ന്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം തീ ​പ​ട​ര്‍ന്ന​തോ​ടെ മു​റി​യി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ റ​ഷീ​ദ് ജ​ന​ലി​ലൂ​ടെ ത​ന്റെ ഫോ​ണി​ലെ വെ​ളി​ച്ച​മ​ടി​ച്ചാ​ണ് താ​ന്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ വി​വ​രം നാ​ട്ടു​കാ​രെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​തി​വേ​ഗം തീ ​പ​ട​ര്‍ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന കൈ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കൈ​നീ​ട്ടി സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ന്ന റ​ഷീ​ദി​നെ നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി നോ​ക്കി നി​ല്‍ക്കാ​നേ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ കാ​ര്യം ധ​രി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ റ​ഷീ​ദി​ന്റെ ര​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങി. സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ലാ​ഡ​ര്‍ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റി മു​റി​യു​ടെ ജ​ന​ല​ഴി​ക​ള്‍ മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തീ​യും പു​ക​യും നി​റ​ഞ്ഞ മു​റി​യി​ല്‍ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് ത​ള​ര്‍ന്ന റ​ഷീ​ദി​നെ സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്ത് സാ​ഹ​സി​ക​മാ​യി ലാ​ഡ​റി​ലു​ടെ താ​ഴെ​യെ​ത്തി​ച്ചു. പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ ഇ​യാ​ളെ ഉ​ട​ന്‍ ത​ന്നെ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത് ര​ക്ഷ​യാ​യി.

    TAGS: Local News, Extensive damage, Fire breaks out, Kerala, Malappuram
    News Summary - Fire breaks out at commercial complex in Kondotti, causing extensive damage
