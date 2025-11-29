Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകോഴിക്കോട് ബേബി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 10:57 AM IST

    കോഴിക്കോട് ബേബി മെമോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം, തീ പടർന്നത് ഒമ്പതാം നിലയിൽ; നിയന്ത്രണ വിധേയം

    text_fields
    bookmark_border
    എല്ലാവരും സുരക്ഷിതർ
    കോഴിക്കോട് ബേബി മെമോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം, തീ പടർന്നത് ഒമ്പതാം നിലയിൽ; നിയന്ത്രണ വിധേയം
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: നഗര മധ്യത്തിലുള്ള ബേബി മെമോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഒമ്പതാം നിലയിലുള്ള സി ബ്ലോക്കിലാണ് രാവിലെ 9.30ഓടെ തീ പടർന്നത്.

    ആളപായമില്ല. രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്താണ് തീപടർന്നത്. അഗ്നിശമന സേനയെത്തി തീ പൂർണമായും അണച്ചു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുകൾ നിലയിൽനിന്ന് കനത്ത പുക ഉയർന്നിരുന്നു. എ.സി പ്ലാന്‍റിന്‍റെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് തീ പടർന്നത്. അഞ്ച് അഗ്നിശമന സേന യൂനിറ്റുകളെത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്.

    തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. താഴത്തെ നിലയിലുള്ള രോഗികളെയെല്ലാം സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീപിടിത്തതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ മെയിൽ കോഴിക്കോട് പുതിയ ബസ്‍സ്റ്റാൻഡ് (മൊഫ്യൂസൽ ബസ്‍സ്റ്റാൻഡ്) കെട്ടിടത്തിലും തീപടർന്നിരുന്നു.

    ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ എത്തുന്ന നഗരത്തിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലൊന്നാണ് ബേബി മെമോറിയൽ. ആശുപത്രിയിലെ തീ അണക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അഗ്നിശമന സേനയും പൊലീസും കൃത്യമായി ഇടപെട്ടാണ് തീ അതിവേഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Fireforce rescueFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out at Baby Memorial Hospital in Kozhikode
    Similar News
    Next Story
    X