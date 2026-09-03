സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങുകളിലെ നിയമലംഘനം: രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തി

സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങുകളിലെ നിയമലംഘനം: രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങുകളില് കാല്നടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഡ്രൈവര്മാരുടെ അച്ചടക്കം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ‘വൈറ്റ് ലെയ്ൻ-ലൈഫ് ലൈൻ’ എന്ന പേരില് കേരള പൊലീസ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രത്യേക ഡ്രൈവില് 55,207 വാഹനങ്ങള് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഇതില് 1038 വാഹനങ്ങള് സീബ്രാ ക്രോസില് നിയമലംഘനം നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി, 2,50,631 രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.
ഈ കാലയളവില് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കാല്നടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഗതാഗത നിയമങ്ങള് പാലിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സ്പെഷല് ഡ്രൈവ്. ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടാല്, ട്രാഫിക് ആന്റ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷാ സംരംഭമായ ശുഭയാത്ര വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പര് (974700 1099) മുഖേന നിയമലംഘനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, ഓഡിയോ, വീഡിയോ, എന്നിവയോടൊപ്പം നിയമലംഘനം നടന്ന ജില്ല, സ്ഥലം, തീയതി, സമയം, വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര് ഉള്പ്പെടെ പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് അറിയിക്കാം.
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