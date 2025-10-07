Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:44 AM IST

    സേവനം നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്നവർക്ക്​ പിഴ; ബിൽ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിയിൽ

    സേവനം നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തുന്നവർക്ക്​ പിഴ; ബിൽ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിയിൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ര്‍ക്കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​മേ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ ശി​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള പൊ​തു​സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ബി​ല്‍ സ​ബ്​​ജ​ക്ട്​ ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ യ​ഥാ​സ​മ​യം സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സേ​വ​നാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ന്‍ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​നും ബി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ചെ​യ്യു​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ല്‍ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള ആ​ളി​ന് അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ല്‍കാം.

    കൈവശ രേഖ: ബിൽ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിക്ക്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ റീ ​സ​ര്‍വേ​യി​ല്‍ ഒ​രാ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട്​ മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭൂ​മി ക്ര​മ​വ​ത്​​ക​ര​ണ ബി​ൽ സ​ബ്​​ജ​റ്റ്​ ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. ഇ​പ്ര​കാ​രം ക​​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ഭൂ​മി​ക്ക്​ കൈ​വ​ശാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​ര​ട് ബി​ല്ലി​ന്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ നേ​ര​ത്തെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​ക​യി​രു​ന്നു.

    ഭൂ​മി ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക്​ പ​രാ​തി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി ലാ​ണ് അ​ധി​ക​ഭൂ​മി ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ല്‍കാ​ന്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന അ​ധി​ക​ഭൂ​മി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഭൂ​മി​യോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നാ​ക​രു​ത്, പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യാ​കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല, കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​തി​ര്‍ത്തി​വേ​ണം, ത​ര്‍ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ബി​ല്ലി​ലു​ണ്ട്.

