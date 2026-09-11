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    വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം എളുപ്പമല്ല; ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ 12000 മെഗാവാട്ടിന്‍റെ കുറവ്

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    വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം എളുപ്പമല്ല; ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ 12000 മെഗാവാട്ടിന്‍റെ കുറവ്
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    തിരുവനന്തപുരം: ജലവൈദ്യുതി ഉത്പാദനം കൂട്ടുകയോ പുറത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വില നൽകി വൈദ്യുതി വാങ്ങി വിതരണം നടത്തുകയോ കൈമാറ്റ കരാർ വഴി കൂടുതൽ വൈദ്യുതി എത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ സെപ്തംബറിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുകയുള്ളൂ.

    കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന വിഹിതവും പൂർണമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ കേന്ദ്ര നിലയങ്ങളിൽ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് വിഹിതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കിട്ടാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ 12000 മെഗാവാട്ടിന്‍റെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് നിലവിൽ ചാകരയാണ്. പവർ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എത്ര വില നൽകിയും ഇത് വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ലഭ്യതയാണ് ഇപ്പോത്തെ പ്രശ്നം.

    സെപ്തംബറിലേക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനായി ഹ്രസ്വകാല ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 13 രൂപയോളമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പത്ത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ നൽകി വാങ്ങാൻ റഗലേറ്ററി കമീഷന്‍റെ നിന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിൽ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല. 530 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൈമാറ്റ കരാർപ്രകാരം ഈ മാസം നൽകണം. ഇതിൽ ചിലത് 15-ാം തീയതി അവസാനിക്കും. ബാക്കി സെപ്തംബർ 30 വരെ നീളും. സെപ്തംബറിൽ തന്നെ കൈമാറ്റ കരാർപ്രകാരം കൂടുതൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ ബോർഡ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച 2.41 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് കൈമാറ്റ കരാർ വഴി വാങ്ങിയിരുന്നു. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ആ വൈദ്യുതി വെള്ളിയാഴ്ച ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 3.4 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് വൈദ്യുതി മടക്കിനൽകുകയും ചെയ്തു.

    സംസ്ഥാനം ജലവൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുലാവർഷം ചതിച്ചാൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധി വരുമെന്നതിനാൽ ജലവൈദ്യുതി ഉത്പാദനം കുറച്ചിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10:30 ന് 5450 മെഗാവാട്ട് ആണ് ആവശ്യമായി വന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിലെ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നും 1100 മെഗാവാട്ട് വരെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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    News Summary - Finding a solution to the power crisis is not easy
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