Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:14 PM IST

    സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്: മഹേഷ് ലങ്കക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം

    Mahesh Lanka
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദി​ൽ ഇ.​ഡി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​കേ​സി​ൽ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മ​ഹേ​ഷ് ല​ങ്ക​ക്ക് സു​പ്രീം കോ​ട​തി ഇ​ട​ക്കാ​ല ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. കേ​സി​ൽ ദൈ​നം​ദി​ന വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മൂ​ന്നം​ഗ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    കേ​സി​ന്‍റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ൽ ജ​നു​വ​രി ആ​റി​ന് ന​ട​ക്കും. കേ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് മാ​ധ‍്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ഴു​ത​രു​തെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വ് ലം​ഘി​ച്ചാ​ൽ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്നും സു​പ്രീം കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം ഇ.​ഡി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ തു​ഷാ​ർ മേ​ത്ത ജാ​മ്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്തു.

