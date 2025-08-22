Begin typing your search above and press return to search.
    തടഞ്ഞുവെച്ച 719 കോടി രൂപ നൽകില്ല; ജല അതോറിറ്റിയെ വെള്ളത്തിലാക്കി ധനവകുപ്പ്​ ഉത്തരവ്

    തടഞ്ഞുവെച്ച 719 കോടി രൂപ നൽകില്ല; ജല അതോറിറ്റിയെ വെള്ളത്തിലാക്കി ധനവകുപ്പ്​ ഉത്തരവ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ള്ള​ക്ക​രം ഇ​ന​ത്തി​ൽ ജ​ല ​അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ട്ര​ഷ​റി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത 719.166 കോ​ടി രൂ​പ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​ല്ല. ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ട്ര​ഷ​റി അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച പ​ണം തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​ൻ സി.​എം.​ഡി പ​ല​ത​വ​ണ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കു​ക​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ഇ​നി​യും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി പ​ണം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ 719.166 കോ​ടി ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജി​ന​ത്തി​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ത്ത്​ കോ​ടി രൂ​പ ​എ​സ്​​​ക്രോ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ വ​ഴി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ കൈ​മാ​റാ​ൻ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വ​ര​വും ചെ​ല​വും ത​മ്മി​ൽ കൂ​ട്ടി​മു​ട്ടി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ​നേ​രി​ടു​ന്ന അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ല്ലാ മാ​സ​വും പ​ത്ത്​ കോ​ടി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ പ​ണ​ഞെ​രു​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള​ട​ക്കം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​ത്ത്​ കോ​ടി​യു​ടെ ക​രാ​റി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ 719.166 കോ​ടി തി​രി​കെ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​ൻ ഇ​ത​ര ഗ്രാ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 1348.834 കോ​ടി രൂ​പ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്നും ധ​ന വ​കു​പ്പ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​തു​ക 10 തു​ല്യ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യാ​വും ഈ​ടാ​ക്കു​ക. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കി​ട്ടേ​ണ്ട കോ​ടി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്​ 115.60 കോ​ടി​യാ​ണ്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ -7.89 കോ​ടി, വ​ൻ​കി​ട-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ-4.41 കോ​ടി, ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ- 348.29 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും കി​ട്ടാ​ക്ക​ട​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ടെ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ കു​ടി​ശ്ശി​ക അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ജ​ല ​അ​തോ​റി​റ്റി പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്​​സ്​ കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല റി​ലേ നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു.

    115 ദി​വ​സം പി​ന്നി​ട്ട ​ശേ​ഷം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സ​മ​രം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എം.​ഡി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടെ​യും വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നാ​വാ​ത്ത വി​ധം പ്ര​തി​സ​ന്ധി നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ​ഞെ​രു​ക്ക​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യെ വെ​ള്ളം​കു​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    fundfinance departmentwater authorityKerala
