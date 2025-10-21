Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 7:44 AM IST

    ധനകമീഷൻ റിപ്പോർട്ട്​ നവംബറിൽ; പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം

    ധനകമീഷൻ റിപ്പോർട്ട്​ നവംബറിൽ; പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 16ാം ധ​ന​ക​മീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​വം​ബ​ർ ആ​ദ്യ​ത്തോ​ടെ വ​രാ​നി​രി​ക്കേ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കേ​ര​ളം. 15ാം ധ​ന​ക​മീ​ഷ​ൻ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യും മേ​ഖ​ല​തി​രി​ച്ചു​ള്ള നി​വേ​ദ​നം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​അ​ര​വി​ന്ദ്‌ പ​ന​ഗാ​രി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​മീ​ഷ​നെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി എ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​കു​തി​യി​ള​വി​​​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ 8000-10,000 കോ​ടി​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും കാ​രു​ണ്യ​യ​ട​ക്കം ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും തു​ട​രാ​ൻ അ​ധി​ക വി​ഭ​വ​സ​മാ​ഹ​ര​ണം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ കേ​​ന്ദ്ര നി​കു​തി​വി​ഹി​ത​ത്തി​​ലാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ. ജി.​എ​സ്.​ടി നി​ര​ക്കി​ള​വു​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ഷ്​​ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര ധ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും.

    പ​ത്താം ധ​ന​ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​പ്ര​കാ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ 3.8 ശ​ത​മാ​നം നി​കു​തി​വി​ഹി​ത​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 15ാം ക​മീ​ഷ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ​​ക​ളോ​ടെ 1.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ഇ​തി​ലെ നീ​തി​കേ​ട്​ 16ാം ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. 2015 മു​ത​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​സ്​​ഥാ​ന​മാ​ണ്​ കേ​ര​ളം. നി​കു​തി​വി​ഹി​തം വീ​തം​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​വ്യ​തി​യാ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​കു​തി​വി​ഹി​തം നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​വ​ന്യൂ ചെ​ല​വു​ക​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ആ​വ​ശ്യം.

    കേ​ന്ദ്രം പി​രി​ക്കു​ന്ന സെ​സി​നും സ​ർ​ചാ​ർ​ജി​നും പ​രി​ധി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വീ​തം​വെ​ക്കേ​ണ്ട വി​ഹി​ത​ത്തെ (ഡി​വി​സീ​വ്​ പൂ​ൾ) മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​രു​മാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​നി​ർ​ത്താ​നും സെ​സും സ​ർ​ചാ​ർ​ജു​മാ​ണ്​ പി​ടി​വ​ള്ളി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സെ​സി​നും സ​ർ​ചാ​ർ​ജി​നും സീ​ലി​ങ്​ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ക​മീ​ഷ​ൻ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മോ എ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. 15ാം ധ​ന​ക​മീ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര നി​കു​തി​വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 41 ശ​ത​മാ​നം 28 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​ഭ​ജി​ച്ചു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്‌ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്‌​ത​ത്‌. ഇ​ത്‌ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ വേ​ണ്ട​ത്ര പ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ മ​തി​യാ​യ ഉ​പാ​ധി​ര​ഹി​ത ധ​ന​സ്രോ​ത​സ്സ്‌ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ന്റെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം മ​റി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Finance commisionThiruvananthapuramKerala
