    date_range 9 April 2026 10:26 PM IST
    date_range 10 April 2026 7:34 AM IST

    നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഒടുവിൽ വോട്ടുമായി ‘വേണാട്​’ വന്നു

    വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​നെ​ത്തു​ന്ന ബ​സ്
    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ലെ​ത്തി​യ​വ​ർ ബോ​ണ​ക്കാ​ട് യു.​പി.​സി​ലെ പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ന്നു.
    ഫോട്ടോ:പി.​ബി.​ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​മ​യം ഉ​ച്ച​ ഒ​ന്ന​ര​യോ​ട​ടു​ക്കു​ന്നു. പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ആ​രു​മി​ല്ല. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ആ​രെ​യോ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും നോ​ട്ടം മ​ല​യ​ടി​വാ​ര​ത്തേ​ക്ക്. വി​തു​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​ട്ടു​പാ​ത​ക​ൾ താ​ണ്ടി ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് ഒ​രു ബ​സ് വ​രാ​നു​ണ്ട്.അ​തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വ​ന്നി​ട്ടു​വേ​ണം ഇ​നി ബൂ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​കാ​ൻ. അ​ഗ​സ്​​ത്യ​മ​ല​നി​ര​ക​ൾ​ക്ക്​ താ​ഴെ ബോ​ണ​ക്കാ​ട്​ യു.​പി.​എ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബൂ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി 22 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ള​മാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തേ​ണ്ട​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്നി​നെ​ത്തു​ന്ന ബ​സ്. 11.30ന്​ ​നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട്ടു​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട് വി​തു​ര വ​ഴി ഒ​രു​മ​ണി​ക്ക് എ​ത്തേ​ണ്ട ബ​സ് 1.30 ആ​യി​ട്ടും കാ​ണാ​ത്ത​തി​ൽ തെ​ല്ല് ആ​ശ​ങ്ക. 10 മി​നി​റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വ​ള​വു​ക​ളും തി​രി​വു​ക​ളും താ​ണ്ടി ആ ​കു​ഞ്ഞ​ൻ ‘വേ​ണാ​ട്’ ബ​സ് ബൂ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്നു​നി​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടെ മ​ല​മു​ക​ളി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഔ​ട്ട​ർ ബൂ​ത്തി​ൽ ആ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ. പി​ന്നാ​ലെ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​ത. പ​തി​വി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പ​ല സ്​​റ്റോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ളു​ക​ൾ ക​യ​റാ​നു​ള്ള​തി​നാ​ലാ​ണ്​ സ​മ​യം വൈ​കി​യ​ത്. കു​ത്ത​നെ​യു​ള്ള ക​യ​റ്റ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ബ​സി​ൽ​നി​ന്നി​റ​ങ്ങി ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ്​ ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി​യ​ത്. കാ​ര​ണം ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്ക് ബ​സ് തി​രി​ച്ചു പു​റ​പ്പെ​ട്ടും. ബ​സി​ലെ​ത്തി​യ​വ​രെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലേ ബ​സ് പു​റ​പ്പെ​ടൂ. പ​ക്ഷേ, ആ​ദ്യം വോ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ലേ മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ൻ സീ​റ്റ് കി​ട്ടൂ. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. അ​തി​നാ​ണ് ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ഓ​ട്ടം.

    കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് പ​ല​രും ബൂ​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ​ത്. മു​റ്റ​ത്തെ മാ​വി​ൽ ക​ല്ലെ​റി​ഞ്ഞും സ്കൂ​ൾ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ക്ക​ളി​ച്ചു​മെ​ല്ലാം കു​രു​ന്നു​ക​ളും സ​ജീ​വം. കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സ്കൂ​ൾ മു​റ്റ​ത്ത് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ പ​രി​സ​ര​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും സ​ന്തോ​ഷം. കാ​ര​ണം ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ പോ​ലെ​യ​ല്ല ബോ​ണ​ക്കാ​ട് യു.​പി.​എ​സ്.കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്തി​നാ​ൽ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്താ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​സ്കൂ​ൾ തു​റ​ക്കാ​റു​ള്ളൂ. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​ണ്​ അ​വ​സാ​നം തു​റ​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഇ​പ്പോ​ഴും.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് മു​മ്പ് 860 ഓ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ ബൂ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഇ​ത് 578 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. പ​ല​രും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി. 137 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ബോ​ണ​ക്കാ​ടും പ​രി​സ​ര​ത്തു​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ജോ​ലി​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി വി​തു​ര​യി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സ​മാ​ക്കി​യ​വ​രാ​ണ്.വി​തു​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​സ് വ​രു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് വ​രെ 354 പേ​രാ​ണ് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്തു പോ​യ​ത്. ബ​സി​ൽ 50 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടി കാ​ണും. പോ​ളി​ങ്​ സ​മ​യം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പ് 5.30നാ​ണ് അ​വ​സാ​ന ബ​സ്.എ​ന്താ​യാ​ലും ആ ​സ​ങ്‍വി​സി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ വി​ര​ള​മാ​കും. എ​ങ്കി​ലും വൈ​കി​ട്ട് ആ​റു​വ​രെ പോ​ളി​ങ്​ സ​മ​യ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ തെ​ന്നി​യും തെ​റി​ച്ചു​മെ​ത്തു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ.

    News Summary - Finally, 'Venad' came with votes.
    Similar News
