Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 11:03 PM IST

    'അൽപം വൈകിയത് നന്നായി, നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടി'; ഒടുവിൽ കെ. മുരളീധരൻ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ

    'അൽപം വൈകിയത് നന്നായി, നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടി'; ഒടുവിൽ കെ. മുരളീധരൻ വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ
    പന്തളം: ആകാംക്ഷയോടെയുളള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കെ.പി.സി.സി സംഘടിപ്പിച്ച വിശ്വാസ സംരക്ഷണ സംഗമത്തിൽ കെ. മുരളീധരനെത്തി. പ്രവർത്തകർ ഏറെക്കുറെ പിരിഞ്ഞുപോയിട്ടും മുരളീധരനെത്താനായി സമ്മേളനം മൂന്നുമണിക്കൂറോളം നീട്ടി. ഇതിനൊടുവിലാണ്​ ഇദ്ദേഹം വേദിയിലേക്ക്​ എത്തിയത്​.

    താൻ അൽപം വൈകിയത് നന്നായി, അതുകൊണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ യാത്രയുടെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സമാപിച്ചത് വരെയുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും ചാനലുകാർ കാണിച്ചു. നല്ല പബ്ലിസിറ്റി തന്നെ കിട്ടിയെന്നും കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

    വിശ്വാസ മഹാസംഗമത്തിന്‍റെ മുന്നോടിയായി വിവിധ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ നാല്​ ജാഥകളിലൊന്നിന്‍റെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു കെ മുരളീധരൻ. വെള്ളിയാഴ്ച ജാഥകൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ സമാപിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു.

    ​കെ.പി.സി.സി പുന:സംഘടനയുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട അതൃപ്​തിയെ തുടർന്നായിരുന്നു മുരളീധരൻ മടങ്ങിയത്​. ഇതോ​ടെ അപകടം മണത്ത കെ.പി.സി.സി മുരളീധരനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങി. സംഗമത്തിന്‍റെ സമാപനസമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്​ കെ.മുരളീധരൻ വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതും നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. ​

    ഇതോടെ പുനഃസംഘടനയിൽ നോമിനിമാരെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റ്​ മുരളീധരന്​ ഉറപ്പ് നൽകി. തുടർന്ന്​ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന്​ പന്തളത്തേക്ക്​ എത്തുകയായിരുന്നു. പ്രധാനനേതാക്കളെല്ലാം മുരളീധരൻ എത്തുംവരെ വേദിയിൽ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു.

    ഇടഞ്ഞു; ഒടുവിൽ അയഞ്ഞു

    പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ന​ട​ത്തി​യ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത നീ​ക്കം കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​​ത്വ​ത്തെ വെ​ള്ളം കു​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മ​വാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ട​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ മു​ര​ളി അ​യ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ​വും ആ​ചാ​ര​ലം​ഘ​ന​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നാ​ല്​ മേ​ഖ​ല​ജാ​ഥ​ക​ളു​ടെ പ​ന്ത​ള​ത്തെ മ​ഹാ​സം​ഗ​മ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ ഒ​രു ജാ​ഥ​യു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വി​ട്ടു​നി​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യ നേ​തൃ​ത്വം താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​യാ​ളു​ക​ളെ ത​ഴ​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു പി​ൻ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണം. എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ള മാ​സ​വും ഒ​ന്നി​ന്​ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ​തി​വ്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം ന്യാ​യീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും രാ​വി​ലെ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച്​ ഓ​ഫ്​ ചെ​യ്ത​ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക്​ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​രൂ​പം​കൂ​ടി​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​ന​യ​നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ.

    കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വു​മ​ട​ക്കം മു​ര​ളീ​ധ​ര​നു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. ​കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ ശി​പാ​ർ​ശ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ പ്ര​ധാ​ന ഉ​റ​പ്പ്. 22ന്​ ​കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ മു​ര​ളീ​ധ​ര​നെ നേ​രി​ൽ കാ​ണു​മെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ അ​നു​ന​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റി. പി​ന്നാ​ലെ ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് നി​ശ്ച​യി​ച്ച യാ​ത്ര പ​ന്ത​ള​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി.

    13 വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രും 58 ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രു​മാ​യി ഏ​​​​റെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഭാ​ര​വാ​ഹി പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ മു​റു​മു​റു​പ്പും ചീ​റ്റ​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​മെ​ങ്കി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ​ത്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. പു​നഃ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ല്‍ ത​നി​ക്ക്​ ഇ​ത്ര തൃ​പ്തി മു​മ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റെ പ​രി​ഹാ​സം. റി​ജി​ല്‍ മാ​ക്കു​റ്റി​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് സു​ധാ​ക​ര​ന്റ അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​നും അ​തൃ​പ്തി​യി​ലാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ പ​ല വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ പു​റ​ത്തു​പോ​യി. അ​തൃ​പ്ത​രെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം എ​ന്ത് ഫോ​ർ​മു​ല ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് ഏ​വ​രും ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

