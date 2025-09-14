Begin typing your search above and press return to search.
    14 Sept 2025 6:38 PM IST
    14 Sept 2025 6:38 PM IST

    അ​വ​സാ​ന വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്ത്; വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടുപി​ടി​ക്കു​ന്നു

    അ​വ​സാ​ന വി​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശം പു​റ​ത്ത്; വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ടുപി​ടി​ക്കു​ന്നു
    ജോസ്​ നെല്ലേടത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർ

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ടം ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു മു​മ്പ് റെ​ക്കോഡ് ചെ​യ്ത വിഡി​യോ പു​റ​ത്ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഗ്രൂ​പ് വ​ഴ​ക്കും അ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ മൂ​ന്നു​പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ജോ​സ്​ നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ വിഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്.

    പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ല്‍ തോ​ട്ട​യും മ​ദ്യ​വും പി​ടി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വിഡി​യോ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ത​ന്നോ​ട് അ​സൂ​യ​യു​ള്ള ചി​ല​ര്‍ ത​ന്റെ ര​ക്ത​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ദാ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​ന്നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തേ​യും ത​ക​ര്‍ക്കാ​ന്‍ നോ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​ത്ത് പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ല്‍ താ​ന്‍ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ന്ന​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​രി​ലെ ക​ള്ള​ക്കേ​സ് വി​വാ​ദ​വും അ​തി​ല്‍ ത​നി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച പി​ഴ​വും പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ജോ​സ് വി​ഡി​യോ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ല​ഭി​ച്ച​ത് തെ​റ്റാ​യ വി​വ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​യാ​തെ പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി. പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വിഡി​യോ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് വിഡി​യോ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ അ​ഴി​മ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യി ഒ​ന്നും കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് താ​നി​പ്പോ​ഴു​ള്ള​തെ​ന്നും വിഡി​യോ​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ചൂ​ട് പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വാ​ർ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ കാ​നാ​ട്ടു​മ​ല ത​ങ്ക​ച്ച​നെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    സ​മൂ​ഹ്യ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ല​ട​ക്കം പ്ര​ച​ാര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഇ​തി​ൽ മ​നം​നൊ​ന്താ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, ത​ന്റെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം ജോ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന​ർ​ഹ​മാ​യി ഒ​ന്നും കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​വി ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ച​ാര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    ജോ​സ് നെ​ല്ലെ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം വ​യ​നാ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​യ ദു​രൂ​ഹ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ അ​ഞ്ചി​ല​ധി​കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ​ത്. വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളും മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്നി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ആ​രോ​പ​ണം.

    പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല -മ​ന്ത്രി

    പെ​രി​ക്ക​ല്ലൂ​ർ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വീ​ഴ്ച സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു. കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ജോ​സ്​ നെ​ല്ലേ​ത്തി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ത്മ​ഹ​ത്യക്കു​റി​പ്പി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണം -ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യക്കു​റി​പ്പി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ൻ. ക​ത്തി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ വി​ഭാ​ഗീ​ക​ത​യു​ടെ പേ​രി​ല​ല്ല മ​ര​ണം. സി.​പി.​എം സൈ​ബ​റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളെക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണം -സി.​പി.​എം

    ജോ​സ്​ നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ത​ല​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെക്കാ​നു​ള്ള ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​ഡി. അ​പ്പ​ച്ച​ന്റെ ശ്ര​മം ഏ​ശു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ഖ്. ക്രി​മി​ന​ൽ വ​ത്കരി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്. ആ​രോ​പ​ണ വി​ധേ​യ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രു​ടെ​യും പേ​രി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​സ് നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​റ​ഫീ​ഖ്, സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സി.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. വി.​വി. ബേ​ബി, എം.​എ​സ്. സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, ബൈ​ജു ന​മ്പി​ക്കൊ​ല്ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു

    വി​ദ​ഗ്ധസം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ിക്കണം -സി.​പി.​ഐ

    ജോ​സ്​ നെ​ല്ലേ​ട​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ജെ. ബാ​ബു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മാ​ഫി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​റ്റി​യും സ​മീ​പ കാ​ല​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:CPIdcc presidentCPMSuicidevideo controversyVideo ReleaseMinister O.R. Kelu
    News Summary - Final video message released; Controversy heats up
