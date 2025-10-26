Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅന്തിമ പട്ടികയിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:41 PM IST

    അന്തിമ പട്ടികയിൽ വർധിച്ചത്​ 1.18 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ; കൂ​ടു​ത​ൽ​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്, കു​റ​വ്​ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അന്തിമ പട്ടികയിൽ വർധിച്ചത്​ 1.18 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ; കൂ​ടു​ത​ൽ​ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത്, കു​റ​വ്​ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്​ 1,18,221 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ. സം​ക്ഷി​പ്ത പു​തു​ക്ക​ലി​നാ​യി സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 29ന് ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2,83,12,540 ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ഇ​ത്​ 2,84,30,761 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    1,33,35,996 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 1,49,59,273 സ്ത്രീ​ക​ളും 271 ട്രാ​ന്‍സ്‌​ജെ​ന്‍ഡ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 58,737 സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 59,474 പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ സ്ത്രീ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 1,50,18,010 ഉം ​പു​രു​ഷ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടേ​ത്​ 1,34,12,470 ഉം ​ആ​ണ്. ​ട്രാ​ൻ​സ്​​ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്ത് പേ​ർ​ വ​ർ​ധി​ച്ച്​ 281 ആ​യി. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 2087 പേ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ പു​തു​താ​യി 754 പേ​ർ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2841 ആ​ണ്.

    അ​ന്തി​മ​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ്. 35,74,802 പേ​രാ​ണ്​ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ 18,52,653 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളും 17,22,100 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​മാ​ണ്. ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കു​റ​വ്​ വ​യ​നാ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. 6,40,183 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്​ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ 3,30,377 പേ​ർ സ്ത്രീ​ക​ളും 3,09,798 പേ​ർ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടും (1231) കു​റ​വ്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലു​മാ​ണ്​ (ഏ​ഴ്).

    941 ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 17337 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ​യും 87 മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ 3240 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ​യും ആ​റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ 421 വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ​യും അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന വാ​ര്‍ഡ് പു​ന​ര്‍വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പു​തി​യ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക. ക​മീ​ഷ​ൻ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ലും (https://www.sec.kerala.gov.in) ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ലൂ​ക്ക്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 3.72 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്‌ വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 3,72,747 പേ​ർ. മ​രി​ച്ച​വ​ർ, വോ​ട്ട്‌ മ​റ്റൊ​രു സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക്‌ മാ​റ്റി​യ​വ​ർ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്‌, പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്‌. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​തു​താ​യി 4,90,968 പേ​ർ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. 2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​ന് മു​മ്പോ 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്​ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voters list
    News Summary - 1.18 lakh voters added to final list
    Similar News
    Next Story
    X