Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫിലിം ചേംബർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:55 PM IST

    ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ്: ‘എന്നെ തടയാൻ അനിൽ തോമസ്​ ഗൂഢാലോചന നടത്തി’ - സജി നന്ത്യാട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ്: ‘എന്നെ തടയാൻ അനിൽ തോമസ്​ ഗൂഢാലോചന നടത്തി’ - സജി നന്ത്യാട്ട്
    cancel

    കോട്ടയം: താൻ ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്‍റാവാതിരിക്കാൻ മത്സരാർഥിയായ അനിൽ തോമസ്​ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന്​ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി നന്ത്യാട്ട് വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു​. താൻ പ്രസിഡന്‍റായാൽ ഒരുമാസത്തിനകം പുറത്താക്കുമെന്ന്​ ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

    വോട്ടർമാരെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനില്ലെന്നു കരുതിയാണ്​ നാമനിർദേശപത്രിക പിൻവലിച്ചത്​. അനിൽ തോമസ്​ പ്രസിഡന്‍റായാൽ മലയാള സിനിമയുടെ ദുരന്തമായിരിക്കും. അനിൽ തോമസിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ മാനനഷ്ടക്കേസ് നൽകാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. വിതരണക്കാരുടെ സംഘടനയിലെ തന്‍റെ അംഗത്വം മരവിപ്പിച്ചെന്നു പറയുന്നവർ ഔദ്യോഗികമായി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ‘അമ്മ’യിലെയും ‘ഫെഫ്ക’യി​ലെയും ചിലർ വോട്ടർമാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച്​ സജി നന്ത്യാട്ടിന്​ വോട്ട്​ ചെയ്യരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഫെഫ്ക ഇത്​ നിഷേധിച്ചാൽ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ തെളിവായി പുറത്തുവിടും. 27ന്​ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ സ്ഥാനത്തേക്ക്​ ശശി അയ്യൻചിറക്കാണ്​ തന്‍റെ പിന്തുണയെന്നും സജി നന്ത്യാട്ട്​ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayalam Cinemafilm chamberSaji Nanthyattu
    Similar News
    Next Story
    X