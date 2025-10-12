Begin typing your search above and press return to search.
    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി​യ അ​നീ​തിക്കെതിരെ ഒര​ു പോ​രാ​ട്ടം

    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി​യ അ​നീ​തിക്കെതിരെ ഒര​ു പോ​രാ​ട്ടം
    സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെപ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി അ​ന്യാ​യ​മാ​യി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് തി​രു​ത്തി​ച്ച് പാ​ല​ക്കാ​ട് പ​റ​ളി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ; പോ​രാ​ട്ടം ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ന്നു

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ‘ടി.​എ​ൽ.​കെ. പി.​കെ.​ഡി/3489/2022-f2’ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​നെ വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കി​യ ഈ ​ഫ​യ​ൽ ന​മ്പ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ പ​ല റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും കാ​ണാ​പ്പാ​ഠ​മാ​ണ്. അ​ത്ര​യേ​റെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​ണ് ഈ ​ഫ​യ​ൽ ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഫ​യ​ൽ ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട, സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് തെ​റ്റാ​യി​പ്പോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ട്, ആ ​ന​ട​പ​ടി റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പ് മൂ​ന്നു ത​വ​ണ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യ​ത് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ, പ​റ​ളി കി​ണാ​വ​ല്ലൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​ല ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ന​ടു​വ​ക്കാ​ട്ട് ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ, പ​രി​യ​ങ്ങാ​ട്ട് കൃ​ഷ്ണ​മോ​ഹ​ൻ, ഏ​ച്ചം​പു​ര ക​ണ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ടം ​​ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നാ​ൽ​പ​തി​ല​ധി​കം വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഇ​തി​ന​കം ന​ൽ​കി​യ​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് താ​ലൂ​ക്ക് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ന്ന​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ കി​ണാ​വ​ല്ലൂ​രി​ലെ മൂ​ന്ന് ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് മാ​ർ​ച്ച് 2022നാ​ണ്. നാ​ല് സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പേ​രു​ടെ പ​ട്ട​യ​ഭൂ​മി​യാ​ണ് മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി, കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​റി​യാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ലും വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ലും ഇ​​തേ ഫ​യ​ലി​ലെ മു​ൻ​കാ​ല ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്റെ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചി​ല​ർ​ക്ക് പി​ന്നീ​ട് പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ചെ​യ്ത് ഭൂ​നി​കു​തി അ​ട​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും പ​റ​ളി ഏ​ച്ചം​പു​ര ക​ണ്ണ​ന് അ​ത് നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തോ​ടെ ക​ണ്ണ​നും കൃ​ഷ്ണ​മോ​ഹ​നും പ​രോ​ക്ഷ ഇ​ര​ക​ളാ​യ ശി​വ​പ്ര​സാ​ദ്, ജ്യോ​തി​കു​മാ​ർ, കൃ​ഷ്ണ​മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം 2022 ൽ ​വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി. ഭൂ​മി തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ്സ്, ക​രു​ത​ലും കൈ​ത്താ​ങ്ങും, ജി​ല്ല​ത​ല വി​ജി​ല​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും പ​ര​സ്പ​ര​വി​രു​ദ്ധ മ​റു​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ​വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​ക്കി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത് റ​ദ്ദാ​ക്കി 2023 ന​വം​ബ​ർ 27, 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ട്, 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ ഫ​യ​ലി​ൽ മൂ​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​മി ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. 1982, 1983 ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ പ​തി​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്ക​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ​പോ​ലും ഇ​വ​ർ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ അ​പ്പീ​ൽ സാ​ധ്യ​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ‘ല​ഭ്യ​മ​ല്ലെ​ന്ന’ സ്ഥി​രം ന്യാ​യം നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ അ​റി​യി​ച്ച ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ മി​ച്ച​ഭൂ​മി ഫ​യ​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്, ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത മി​ച്ച​ഭൂ​മി നി​ര​വ​ധി ഭൂ​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് വീ​ണ്ടും പ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്.

