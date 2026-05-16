മന്ത്രിസഭ രൂപവത്കരണം: തീരുമാനമാകാതെ ലീഗ്-കോൺഗ്രസ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച; നാളെയും തുടരും
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ യു.ഡി.എഫ് മന്ത്രിസഭാ രൂപവത്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ നടത്തിയ ഒന്നാംഘട്ട ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല.
ഇന്ന് നടന്നത് പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ മാത്രമാണെന്നും നാളെയും ചർച്ച തുടരുമെന്നും ലീഗ് ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ പൂർണമായി അവസാനിച്ച ശേഷമേ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ലീഗ് ഉന്നയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്ന അഞ്ചാം മന്ത്രിപദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തയ്യാറായില്ല.
പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ, പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല, വി.ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നിവർ ലീഗ് പ്രതിനിധികളായി പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവർക്ക് പുറമെ പി.കെ. ബഷീർ, കെ.എം. ഷാജി എന്നിവരിൽ ഒരാൾ കൂടി മന്ത്രിസഭയിലെത്തുമെന്നാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരം. നാളത്തെ നിർണായക ചർച്ചക്ക് ശേഷമേ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകൂ.
മലപ്പുറം ജില്ലയിൽനിന്ന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മന്ത്രിമാർ വേണ്ടെന്ന പാർട്ടിയുടെ മുൻ തീരുമാനമാണ് കെ.എം. ഷാജിയുടെ സാധ്യതകൾക്ക് മുകളിൽ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പി.കെ. ബഷീറും എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഷാജിയെ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഷാജിയും ബഷീറും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ പാർട്ടി ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഇരുവരിൽ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായി തുടരുകയാണ്. വടക്കൻ മലബാറിനും മധ്യകേരളത്തിനും കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സമഗ്രമായ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നത്. നാളത്തെ ചർച്ചയോടെ ലീഗിന്റെ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ പൂർണമായ ചിത്രമുണ്ടാകും.
