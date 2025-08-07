Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 9:28 AM IST

    പെട്ടിമുടി വീണ്ടും കരഞ്ഞു; ഉറ്റവരു​ടെ ഓർമകളിൽ

    ഉ​രു​ൾ​കൊ​ണ്ട്​ പോ​യ​വ​ർ​ക്ക​രി​കി​ൽ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​ത്തി
    Pettimudi landslide disaster
    തൊ​ടു​പു​ഴ: ‘എ​ൻ രാ​സ, നാ​ൻ ഇ​​​ങ്കെ ഇ​റി​ക്കി​റേ​ൻ ..ഒ​റ്റ രാ​ത്രി കൊ​ണ്ട്​ മ​ണ്ണി​ലാ​ണ്ടു​പോ​യ ഉ​റ്റ​വ​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ​ങ്ക​ടം പ​റ​ച്ചി​ലു​ക​ളി​ൽ രാ​ജ​മ​ല​യി​ലെ തേ​യി​ല​ക്കാ​ടു​ക​ൾ വി​തു​മ്പി. പെ​ട്ടി​മു​ടി ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാം ദു​ര​ന്ത വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണി​ലു​റ​ങ്ങു​ന്ന ത​ങ്ങ​​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി നൂ​റ്​ ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​​ ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും മൂ​ന്നാ​റി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും രാ​ജ​മ​ല​യി​ലേ​​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്.

    70 ​​പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ദു​ര​ന്തം ന​ട​ന്ന പെ​ട്ടി​മു​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ രാ​ജ​മ​ല​യി​ലാ​ണ്​ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ ക​ല്ല​റ​ക​ൾ​. മ​രി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും ഒ​രേ​യി​ട​ത്ത് ത​ന്നെ​യാ​ണ് സം​സ്‌​ക​രി​ച്ച​ത്. മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ​​ രാ​വി​ലെ​ത​ന്നെ രാ​ജ​മ​ല ക​യ​റി എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം പൂ​ക്ക​ൾ മാ​ല​യാ​യി കോ​ർ​ത്ത്​ ക​ല്ല​റ​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ ചാ​ർ​ത്തി.

    ചു​റ്റും​ പൂ​ക്ക​ളും വി​ത​റി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പെ​ട്ടി​മു​ടി​യി​ൽ ല​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യും പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ഉ​രു​ൾ പ​തി​ച്ച​യി​ടം ഇ​ന്ന്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കാ​ട്​ മൂ​ടി​യ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. 22 ല​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ (വീ​ടു​ക​ൾ) അ​ന്ന്​ ഉ​രു​ൾ ​കൊ​ണ്ട്​ പോ​യ​ത്​. ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച​വ​രും മ​ക്ക​ളെ​യും പേ​ര​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രു​മ​ട​ക്കം പ​ല സം​ഘ​ങ്ങ​ളാ​യി ബു​​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ രാ​ജ​മ​ല​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി. ഓ​രോ ക​ല്ല​റ​ക്ക​ടു​ത്തും മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും പേ​ര്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രെ കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​ർ​ബി​ൾ പാ​ളി​ക​ളി​ൽ കൊ​ത്തി വെ​ച്ച പേ​രു​ക​ളി​ൽ ത​ലോ​ടി പ​ല​രും വി​ങ്ങി​പ്പൊ​ട്ടി. മ​ണ്ണി​ലാ​ണ്ട ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക​രി​കെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ചി​ല​വ​ഴി​ച്ച്​ വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​ല​രും സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 2020 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ ആ​റി​ന്​ രാ​ത്രി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന്​ ഇ​ര​ച്ചെ​ത്തി​യ ഉ​രു​ള്‍ പെ​ട്ടി​മു​ടി​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച​ത്. നാ​ല് ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​റ​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളും ഗ​ര്‍ഭി​ണി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ മ​ണ്ണി​ലാ​ണ്ടു. ഇ​വ​രി​ൽ 66 മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും നാ​ലു​പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല.

    TAGS:fifth anniversarypettimudiPettimudi disasterpettimudi tragedyLandslide disaster
