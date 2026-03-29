    Posted On
    date_range 29 March 2026 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 10:30 PM IST

    ഉത്സവത്തിനിടെ കാലിൽ ചവിട്ടിയതിന്​ 19 കാരനെ കുത്തിക്കൊന്നു

    ആ​റ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ പി​ടി​യി​ൽ
    തേ​ജ​സ്

    കൊ​ട്ടി​യം: ഉ​ത്സ​വ കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഫ്ലോ​ട്ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ നൃ​ത്തം​ചെ​യ്യ​വേ കാ​ലി​ൽ ച​വി​ട്ടി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് 19കാ​ര​നെ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഖ​ത്ത​ല കി​ഴ​വൂ​ർ സ​ജീ​വ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ സ​ജീ​വി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ അ​മ്പാ​ടി എ​ന്ന തേ​ജ​സി​നെ​യാ​ണ് (19) അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘം കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി​ക​ളെ എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ വെ​ളി​ച്ചി​ക്കാ​ല​യി​ലെ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ആ​ക്ര​മി​ക​ളെ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച യു​വാ​വു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റു​പേ​രെ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച കൊ​ട്ടി​യം പൊ​ലീ​സാ​ണ് അ​റ​സ്‌​റ്റ് ചെ​യ്‌​ത​ത്. കി​ഴ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ടു​ട്ടു എ​ന്ന ആ​ദി​ത്യ​ൻ (19), വി​നു (26), പ്രി​ജി​ത്, അ​ഖി​ൽ​രാ​ജ് (29) എ​ന്നി​വ​രും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​രു​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്: ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.30ന് ​മു​ഖ​ത്ത​ല കി​ഴ​വൂ​രി​ലെ ചെ​മ്പ​ക​ശ്ശേ​രി ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ഉ​ത്സ​വ കെ​ട്ടു​കാ​ഴ്‌​ച​ക്കി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഫ്ലോ​ട്ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന തേ​ജ​സ് പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ കാ​ലി​ൽ അ​റി​യാ​തെ ച​വി​ട്ടി. ഇ​തി​ൽ പ്ര​കോ​പി​ത​രാ​യ ആ​ദി​ത്യ​നും സു​ഹ​ത്തു​ക്ക​ളും തേ​ജ​സി​നെ വ​ള​ഞ്ഞി​ട്ട് മ​ർ​ദി​ച്ചു.

    ആ​ദി​ത്യ​ൻ ക​ത്തി കൊ​ണ്ട് തേ​ജ​സി​ന്‍റെ വ​യ​റ്റി​ലും ഇ​ടു​പ്പി​ലും മൂ​ത്തു​ത​വ​ണ കു​ത്തി. വ​ലി​യ ശ​ബ്ദം കാ​ര​ണം തേ​ജ​സി​ന്റെ നി​ല​വി​ളി ആ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല. കൃ​ത്യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ സ്‌​ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് മു​ങ്ങി. നൃ​ത്തം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ​താ​കാം എ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ ഫ്ലോ​ട്ട് ക​ട​ന്നു​പോ​യ ശേ​ഷം ചി​ല​ർ തേ​ജ​സി​നെ റോ​ഡ​രി​കി​ലേ​ക്ക് നീ​ക്കി​ക്കി​ട​ത്തി. അ​തു​വ​ഴി വ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ തേ​ജ​സി​നോ​ട് വി​വ​രം തി​ര​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ത്തേ​റ്റ വി​വ​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​കാ​ണി​ച്ചി​ട്ട് പ​ല​രും നി​ർ​ത്തി​യി​ല്ല. പി​ക് അ​പ് ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യി​ൽ പാ​ല​ത്ത​റ സ​ഹ​ക​ര​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. സ്ഥി​തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി 11.30ഓ​ടെ മ​രി​ച്ചു.

    ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ എ.​സി.​പി അ​നു​രൂ​പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൊ​ട്ടി​യം ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്‌​ട​ർ അ​ജി​ത്‌​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ കെ. ​സൗ​ര​വ്, സി.​പി.​ഒ ഹ​രി​ഷ് എ​ന്നി​വ​രും ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച 4.30ഓ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ളെ ജു​വൈ​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. മ​റ്റ് നാ​ലു​പേ​രെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Police CaseYoung BoyStabbed To DeathCrime
    News Summary - 19-year-old stabbed to death for stepping on his foot during festival
