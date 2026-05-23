Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാസവളത്തിന് പൊള്ളുന്ന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 May 2026 6:15 AM IST
    Updated On
    date_range 23 May 2026 6:15 AM IST

    രാസവളത്തിന് പൊള്ളുന്ന വില: നടുവൊടിഞ്ഞ് കർഷകർ

    text_fields
    bookmark_border
    കൃ​ഷി​ച്ചെ​ല​വ്​ ഇ​ര​ട്ടി​യാ​കു​മ്പോ​ഴും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​യി​ല്ല
    രാസവളത്തിന് പൊള്ളുന്ന വില: നടുവൊടിഞ്ഞ് കർഷകർ
    cancel

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ലൊ​ടി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ​ക്കും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം. ക​റു​ത്ത പൊ​ന്നി​നും ഏ​ല​ത്തി​നും വ​ള​മി​ടേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക സ​മ​യ​ത്തെ വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും വ​ളം ക്ഷാ​മ​വും ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്​.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന സ​ബ്‌​സി​ഡി വ​ള​ങ്ങ​ളാ​യ ഫാ​ക്ടം ഫോ​സ്, പൊ​ട്ടാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​ർ​ന്ന​ത്. കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റ​ബ​റി​നും കു​രു​മു​ള​കി​നും കു​മി​ൾ​നാ​ശി​നി​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന തു​രി​ശി​ന്‍റെ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി. മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പ് കി​ലോ 300 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന തു​രി​ശി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ 600 രൂ​പ​യാ​ണ്. 1,375 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഫാ​ക്ടം​ഫോ​സ്​ 1,800ലെ​ത്തി. ഇ​ത് ഉ​ട​ൻ 2,000ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്ന് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. പൊ​ട്ടാ​ഷ് വി​ല​യും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. 1,975 രൂ​പ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​പ്പോ​ൾ 2,050 ആ​ണ്.

    വി​വി​ധ​യി​നം സ്​​പ്രേ വ​ള​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കൂ​ടി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കൃ​ഷി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഏ​ല​ത്തി​ന് വ​ള​മി​ടാ​ൻ മി​ക​ച്ച സ​മ​യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് വ​ള​ത്തി​ന് വി​ല​കൂ​ടി​യ​തും ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ കു​റ​വാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വ​ളം വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നീ​ണ്ടു​പോ​യാ​ൽ വ​ളം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    വ​ളം വി​ല​വ​ർ​ധ​ന കൊ​ക്കോ, കാ​പ്പി, റ​ബ​ർ, കു​രു​മു​ള​ക്, തെ​ങ്ങ്, നെ​ല്ല്, പ​ച്ച​ക്ക​റി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ കൃ​ഷി​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കും. അം​ഗീ​കൃ​ത വ​ളം ഡി​പ്പോ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​രും വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ണ്. വ​ള​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​യം തെ​റ്റി​യാ​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കും. നെ​ല്ല്​ , പ​ച്ച​ക്ക​റി, നാ​ണ്യ​വി​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ച്ചെ​ല​വും​ ഗ​ണ്യ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. അ​തേ സ​മ​യം, ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​പ​ണി​യി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര വി​ല ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ​ഇ​ത്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:fertilizerpricesFarmersSoaring
    News Summary - Rising prices of chemical fertilizers: Farmers devastated
    Similar News
    Next Story
    X