    Posted On
    date_range 11 May 2026 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 11 May 2026 10:56 PM IST

    രാസവളം വില കുതിക്കുന്നു; കര്‍ഷകർ ആശങ്കയിൽ

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷത്തെ തുടർന്ന് ഇറക്കുമതി കുറഞ്ഞതാണ് തിരിച്ചടിയായത്
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ല​ഭി​ച്ച മ​ഴ​യി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല ഉ​ണ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ രാ​സ​വ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ പാ​ട് പെ​ടു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ രാ​സ​വ​ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ബ്‌​സി​ഡി തു​ക​യി​ൽ വ​ൻ കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യ​തും, വ​ളം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫോ​സ്‌​ഫോ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, അ​മോ​ണി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​ല​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തും വി​ല വ​ർ​ധ​ന​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം ച​ര​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി. വി​ല​വ​ർ​ധ​ന നെ​ല്ല്, തെ​ങ്ങ്, റ​ബ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ളം ല​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് വ​ള​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പൊ​ല്ലാ​പ്പാ​യി. കേ​ന്ദ്രം സ​ബ്‌​സി​ഡി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച​തോ​ടെ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ മി​ക്ക രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി. ചാ​ക്കി​ന് 250 രൂ​പ​യോ​ളം വ​ർ​ധി​ച്ച് 1,800 രൂ​പ മു​ത​ൽ 1,975 രൂ​പ വ​രെ​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    മി​ക്ക മി​ശ്രി​ത വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന​ഘ​ട​കം പൊ​ട്ടാ​ഷാ​യ​തി​നാ​ല്‍ ഇ​വ​യു​ടെ​യും വി​ല കൂ​ടി. നെ​ല്‍ ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ്ര​യ​മാ​യ ഡൈ ​അ​മോ​ണി​യം ഫോ​സ്‌​ഫേ​റ്റി​ന്റെ വി​ല​യും വ​ര്‍ധി​ച്ചു. മ്യൂ​റേ​റ്റ്‌ ഓ​ഫ്‌ പൊ​ട്ടാ​ഷ്‌, എ​ന്‍.​പി.​കെ മി​ശ്രി​ത വ​ളം, രാ​ജ്‌​ഫോ​സ്‌, ഫാ​ക്‌​ടം​ഫോ​സ്‌, 16:16:16 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല​യും കൂ​ടി. 2021 ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ഇ​ര​ട്ടി വി​ല​യാ​ണ് പൊ​ട്ടാ​ഷി​ന്‌. യൂ​റി​യ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ നി​ല​വി​ല്‍ വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ളൂ. യൂ​റി​യ വി​ല മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​തെ 266 രൂ​പ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​പ​ണി​യി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക്ഷാ​മം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റ് വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ബ്‌​സി​ഡി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. 2023-24 ല്‍ ​ഫോ​സ്‌​ഫ​റ​സ്‌, പൊ​ട്ടാ​ഷ്‌ വ​ള​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്‌ 65,199.58 കോ​ടി രൂ​പ സ​ബ്‌​സി​ഡി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Fertilizer prices are soaring; farmers are worried
