Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫീ റെഗുലേറ്ററി,...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:59 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:59 PM IST

    ഫീ റെഗുലേറ്ററി, സൂപ്പർവൈസറി കമ്മിറ്റികൾ: ജസ്റ്റിസ്​ ബാബു മാത്യു പി. ജോസഫ്​ അധ്യക്ഷൻ

    text_fields
    bookmark_border
    Babu mathew joseph
    cancel
    camera_alt

    ബാബു മാത്യു പി. ജോസഫ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹൈ​കോ​ട​തി റി​ട്ട. ജ​ഡ്ജി ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബാ​ബു മാ​ത്യു പി. ​ജോ​സ​ഫ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ള​ജ്​ പ്ര​​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ​മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി​യും ഫീ​സ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മി​തി​യും പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്. അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന റി​ട്ട. ജ​സ്റ്റി​സ്​ കെ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ന്‍റെ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്​ പു​റ​മെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​മ്പ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്​ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, നി​യ​മ വ​കു​പ്പ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ, ഡോ. ​കെ.​കെ. ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    ഫീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ സ​മി​തി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്​ പു​റ​മെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മെ​മ്പ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വി. ​ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റ്), ഡോ. ​സി. സ​തീ​ശ്​​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    സ്വാ​ശ്ര​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കോ​ള​ജ്​ പ്ര​വേ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും ഫീ​സ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വു​മാ​ണ്​ സ​മി​തി​ക​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chairmanSupervisory Committee
    News Summary - Fee Regulatory and Supervisory Committees: Justice Babu Mathew P Joseph as Chairman
    Similar News
    Next Story
    X