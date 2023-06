ഏക സിവിൽ കോഡ്; ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി ഭയക്കുന്ന ബി.ജെ.പി പുതിയ അജണ്ട സെറ്റ്​ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ലീഗ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മലപ്പുറം: രാജ്യത്ത്​ ഏക സിവിൽ കോഡ്​ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും നേരിടുമെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ദുരൂഹവും ഭരണഘടന വിരുദ്ധവുമാണെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട്​ സാദിഖലി ശിഹാബ്​ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏക സിവിൽ കോഡ്​ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര രാഷ്​​ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം ചേർന്നശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ലീഗ്​ നേതാക്കൾ. ​

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്​താവന ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങേയറ്റം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഭരണഘടന ഏക സിവിൽ കോഡ്​ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നത്​ വ്യക്​തമാണ്​. അതിനെ മറികടന്ന്​ നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം രാജ്യത്ത്​ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം വലുതായിരിക്കും. അതിൽനിന്നും സർക്കാർ പിന്നോട്ടുപോയേ തീരൂ -സാദിഖലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി ഭയക്കുന്ന ബി.ജെ.പി, പുതിയ അജണ്ട സെറ്റ്​ ചെയ്യുകയാണെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ആരോപിച്ചു. ബി.ജെ.പിക്ക്​ മറ്റൊരു ഭരണനേട്ടവും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട്​ പാർലമെന്‍റിന്‍റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവന്ന്​ ചർച്ചയാക്കാനാണ്​ ശ്രമം. കർണ്ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കാലത്ത്​ ചെയ്തതിന്​ സമാനമാണ്​ ഇതും. മണിപ്പൂരിൽപോലും ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാതെ, മിണ്ടാതിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്​ ഇപ്പോൾ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഏക സിവിൽ കോഡ്​ ഉയർത്തികൊണ്ടുവരുന്നത്​. ജനത്തെ വിഡ്​ഢികളാക്കുന്ന ഈ നടപടിയെ പാർട്ടി ശക്​തമായി എതിർക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്​തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഏക സിവിൽ കോഡ്​ പ്രയോഗികമായി നടപ്പാക്കാനാവില്ലെന്ന്​ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ്​ ബഷീർ എം.പി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ എതിർപ്പ്​ മാത്രമല്ല പ്രശ്നം, ബഹുസ്വരമായ വൈവിധ്യങ്ങളേറെയുള്ള രാജ്യമാണിത്​. വ്യത്യസ്തമായ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്​ അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും നിയമങ്ങളുമുണ്ട്​. അതല്ലൊം മാറ്റിമറിക്കുക അസാധ്യമാണ്​. നരേന്ദ്രമോദിക്ക്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഭയമാണ്​ എന്നതാണ്​ വാസ്തവം. നോട്ടുനിരോധനവും സാമ്പത്തികരംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കുരുക്കിലാണ്​. പ്രതിപക്ഷകക്ഷികൾ ഒത്തൊരുമിച്ച്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള നീക്കം ബി.ജെ.പി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. കർണ്ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധ്യമായ തുറുപ്പുചീട്ടുകളെല്ലാം നരേന്ദ്ര മോദി പുറ​ത്തെടുത്തെങ്കിലും അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്​. അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ ​ബി.ജെ.പി ഇത്തര​മൊരു അജണ്ടയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് -ഇ.ടി. മുഹമ്മദ്​ ബഷീർ പറഞ്ഞു. Show Full Article

Fearing defeat in the Lok Sabha elections, BJP is setting a new agenda says muslim league